Масовий протест відбувається у Миколаєві проти Савченка: активісти зайшли до сесійної зали ОДА

Уранці 29 березня під Миколаївською облдержадміністрацією зібралися близько 300 активістів організації "Національні дружини", ВО "Свобода" та "Руху нових сил". Протестувальники вимагають відставки голови адміністрації Олексія Савченка у зв’язку із самогубством виконувача обов'язків директора миколаївського аеропорту Владислава Волошина.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції області, будівлю Миколаївської ОДА посилено охороняють правоохоронці. За словами начальник Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Юрія Мороза, на місці перебувають 450 правоохоронців.

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Силовики оточили будівлю Миколаївської ОДА: відео

Ресурс "Новости-N" зазначає, що це рота особливого призначення поліції Миколаєва, Одеси та Херсона, а також тактико-оперативна рота Миколаєва. Також є інформація, що біля ОДА працює Нацгвардія.

"До правоохоронців від однієї з громадських організацій міста надійшла інформація про те, що 29 березня, під час проведення пікету під стінами Миколаївської обласної державної адміністрації планується провокація у вигляді бійки між учасниками акції для того, щоб спровокувати правоохоронні органи та звинуватити їх у перешкоджанні проведення мирної акції. Поліція Миколаївської області закликає всіх громадян, які планують брати участь у масових заходах, дотримуватись порядку, не порушувати закон, не брати участь у провокаціях та раціонально використовувати своє право на мирні зібрання", – наголошується на сайті відомства.

За інформацією сайту міста Миколаєва, патрульна поліція та силовики повністю оточили територію навколо ОДА та кілька десятків перебувають у самій будівлі. Миколаївський сайт "Подробиці" своєю чергою пише, що кількість активістів невпинно росте, а деякі з них закривають обличчя. Крім того, активісти вже встигли вивісити плакати на перила ОДА.

УНІАН повідомляє, що протестувальники прорвали перший кордон силовиків на вході до будівлі та намагаються прорватися до сесійної зали, проте поліція їх не пропускає. Натомість ресурс "НикВести" передає, що до сесійної зали все ж зайшли близько 50 осіб.

Активісти намагаються прорватися до будівлі ОДА: відео

"Ви, як люди, які представляють інтереси громади, повинні винести на голосування відставку губернатора та його заступника. Ви повинні сприяти тому, щоб ми отримали правду", – звернувся з трибуни до депутатів очільник "Національного корпусу" в Миколаївській області Денис Янтар.

Як розповів журналіст 24 Каналу, Олексій Савченко зараз хворіє, відтак на сесії ОДА з'явитися не зможе.

Події під Миколаївською ОДА: трансляція

Нагадаємо, напередодні націоналісти анонсували масштабну акцію під Миколаївською ОДА з вимогою звільнити Савченка. На їхнє переконання, саме він довів до самогубства директора Миколаївського аеропорту ветерана АТО Владислава Волошина.