12:26
29 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
2°C -2°C
  • п'ятниця
    4°C -1°C
  • субота
    10°C 4°C
  • неділя
    13°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Плачевна компенсація за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:47, 28 березня
Вєсті.UA. Тюремна творчість Савченко. Чиновники їдуть на полуниці до Польщі
Вєсті.UA
20:56, 28 березня
ЦРУ
09:30, 28 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Масовий протест відбувається у Миколаєві проти Савченка: активісти зайшли до сесійної зали ОДА

698 Читать новость на русском

Уранці 29 березня під Миколаївською облдержадміністрацією зібралися близько 300 активістів організації "Національні дружини", ВО "Свобода" та "Руху нових сил". Протестувальники вимагають відставки голови адміністрації Олексія Савченка у зв’язку із самогубством виконувача обов'язків директора миколаївського аеропорту Владислава Волошина.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції області, будівлю Миколаївської ОДА посилено охороняють правоохоронці. За словами начальник Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Юрія Мороза, на місці перебувають 450 правоохоронців.

Читайте також: Доведення до самогубства: хто стоїть за смертю льотчика Волошина

Силовики оточили будівлю Миколаївської ОДА: відео

Ресурс "Новости-N" зазначає, що це рота особливого призначення поліції Миколаєва, Одеси та Херсона, а також тактико-оперативна рота Миколаєва. Також є інформація, що біля ОДА працює Нацгвардія.

"До правоохоронців від однієї з громадських організацій міста надійшла інформація про те, що 29 березня, під час проведення пікету під стінами Миколаївської обласної державної адміністрації планується провокація у вигляді бійки між учасниками акції для того, щоб спровокувати правоохоронні органи та звинуватити їх у перешкоджанні проведення мирної акції. Поліція Миколаївської області закликає всіх громадян, які планують брати участь у масових заходах, дотримуватись порядку, не порушувати закон, не брати участь у провокаціях та раціонально використовувати своє право на мирні зібрання", – наголошується на сайті відомства.

За інформацією сайту міста Миколаєва, патрульна поліція та силовики повністю оточили територію навколо ОДА та кілька десятків перебувають у самій будівлі. Миколаївський сайт "Подробиці" своєю чергою пише, що кількість активістів невпинно росте, а деякі з них закривають обличчя. Крім того, активісти вже встигли вивісити плакати на перила ОДА.

УНІАН повідомляє, що протестувальники прорвали перший кордон силовиків на вході до будівлі та намагаються прорватися до сесійної зали, проте поліція їх не пропускає. Натомість ресурс "НикВести" передає, що до сесійної зали все ж зайшли близько 50 осіб.

Активісти намагаються прорватися до будівлі ОДА: відео

"Ви, як люди, які представляють інтереси громади, повинні винести на голосування відставку губернатора та його заступника. Ви повинні сприяти тому, щоб ми отримали правду", – звернувся з трибуни до депутатів очільник "Національного корпусу" в Миколаївській області Денис Янтар.

Як розповів журналіст 24 Каналу, Олексій Савченко зараз хворіє, відтак на сесії ОДА з'явитися не зможе.

Події під Миколаївською ОДА: трансляція

Нагадаємо, напередодні націоналісти анонсували масштабну акцію під Миколаївською ОДА з вимогою звільнити Савченка. На їхнє переконання, саме він довів до самогубства директора Миколаївського аеропорту ветерана АТО Владислава Волошина.

Теги: протести Новини України Фотоновини Новини Миколаєва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Радіорозвідники та снайпери потребують допомоги
сьогодні, 12:01 Радіорозвідники та снайпери потребують допомоги
Народний проект 390
Адміністрація Трампа повинна звернути увагу на корупцію в Україні, – Washington Times
сьогодні, 09:30 Адміністрація Трампа повинна звернути увагу на корупцію в Україні, – Washington Times
2846
Катастрофа в России
сьогодні, 09:00 Катастрофа в России
Іван Яковина 2466
Як українські інженери створюють надлегкі та високотехнологічні трейлери для подорожей
сьогодні, 08:42 Як українські інженери створюють надлегкі та високотехнологічні трейлери для подорожей
Блог Медіа 3077
Мы еще можем спасти людей: не от пожара, но от войны
28 березня, 22:02 Мы еще можем спасти людей: не от пожара, но от войны
Ольга Черненко 1631
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук