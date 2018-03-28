Націоналісти проведуть масштабну акцію у Миколаєві з вимогою звільнити губернатора Савченка

Партія "Національний корпус" вимагає звільнити очільника Миколаївщини Олексій Савченко. З цього приводу планують провести 29 березня акцію.

В партії переконані, що він довів до самогубства директора Миколаївського аеропорту ветерана АТО Владислава Волошина. Той 18 березня наклав на себе руки.

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Націоналісти підозрюють, що чиновники Миколаївської ОДА вимагали від нього підписати сумнівні документи щодо ремонту аеровокзалу. Тому завтра скликають людей на масштабні акції протесту в Миколаєві та Києві.

Ми знаємо і маємо інформацію, що готується до цієї акції напряму Олексій Савченко. Який ангажує так званих тітушок, ангажує людей,

– розповів керівник штабу партії "Національний корпус" Родіон Кудряшов.

До слова, у вівторок, 20 березня, під стінами Миколаївської облдержадміністрації мітингують близько сотні людей. Учасники мітингу вимагають відставки глави ОДА Олексія Савченка.