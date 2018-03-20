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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Через самогубство льотчика Волошина у Миколаєві вимагають відставки голови ОДА

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В Миколаєві вимагають відставки голови ОДА
В Миколаєві вимагають відставки голови ОДА / Громадське

У вівторок, 20 березня, під стінами Миколаївської облдержадміністрації мітингують близько сотні людей. Учасники мітингу вимагають відставки глави ОДА Олексія Савченка.

Про це повідомляє "Громадське".

Зазначимо, раніше заступниця в. о. голови Миколаївського аеропорту Аліна Коротич заявила, що на Волошина тиснули посадовці облдержадміністрації на чолі з головою області Олексієм Савченком.

Учасники акції заявили, що у смерті військового льотчика та в. о. голови Миколаївського аеропорту Владислава Волошина винні чиновники ОДА. За словами мітингувальників, чиновники чинили тиск на Волошина, вимагаючи підписати незаконні документи, а саме акти виконаних робіт щодо ремонту аеропорту.

Читайте також: Льотчик Волошин за день до самогубства отримав тривожний телефонний дзвінок

Мітинг у Миколаєві
Мітинг у Миколаєві за відставку голови ОДА Савченка

Фото з мітингу в Миколаєві 20 березня
В Миколаєві на мітингу люди розлили червону фарбу

Нагадаємо, 18 березня у Миколаєві застрелився 29-річний легендарний льотчик АТО Владислав Волошин. А 19 була опублікована переписка Волошина з одним із його друзів, у якій мовиться про складні стосунки льотчика з головою Миколаївської ОДА Олексієм Савченком.

Теги: Збройні Сили України Новини України Новини Миколаєва Самогубство протести Пікет
Джерело: 24 Канал
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