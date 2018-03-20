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Из-за самоубийства летчика Волошина в Николаеве требуют отставки главы ОГА

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В Николаеве требуют отставки главы ОГА
В Николаеве требуют отставки главы ОГА / Громадское

Во вторник, 20 марта, под стенами Николаевской облгосадминистрации митингуют около сотни человек. Участники митинга требуют отставки главы ОГА Алексея Савченко.

Об этом сообщает "Громадське".

Отметим, ранее заместитель и.о. председателя Николаевского аэропорта Алина Коротич заявила, что на Волошина давили чиновники облгосадминистрации во главе с председателем области Алексеем Савченко.

Участники акции заявили, что в смерти военного летчика, и.о. председателя Николаевского аэропорта Владислава Волошина виноваты чиновники ОГА. По словам митингующих, чиновники оказывали давление на Волошина, требуя подписать незаконные документы, а именно акты выполненных работ по ремонту аэропорта.

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Мітинг у Миколаєві
Митинг в Николаеве за отставку председателя ОГА Савченко

Фото з мітингу в Миколаєві 20 березня

В Николаеве на митинге люди разлили красную краску

Напомним, 18 марта в Николаеве застрелился 29-летний легендарный летчик АТО Владислав Волошин. А 19 была опубликована переписка Волошина с одним из его друзей, в которой говорится о сложных отношениях летчика с председателем Николаевской ОГА Алексеем Савченко.

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Новости Николаева Самоубийство протесты Пикет
Источник: 24 Канал
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