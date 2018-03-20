Летчик Волошин за день до самоубийства получил тревожный телефонный звонок

Менее чем за сутки до самоубийства летчик ВСУ, и.о. директора Николаевского международного аэропорта Владислав Волошин получил странный телефонный звонок.

Об этом сообщает издание "Новости-N" со ссылкой на источник в прокуратуре.

Так, во время общения со следователями жена покойного Волошина рассказала, что накануне трагедии ее мужу кто-то позвонил.

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После этого звонка его словно подменили: веселый и общительный Владислав сразу стал угрюмым и замкнутым. Он прекратил общаться с женой и вскоре пошел спать. Утром он также был мрачным и молчаливым,

– говорится в сообщении издания.

Кто именно звонил Волошину – неизвестно. Однако работники полиции изъяли мобильный телефон летчика и попытаются установить лицо, совершившее звонок.

Напомним, 18 марта в Николаеве застрелился 29-летний легендарный летчик АТО Владислав Волошин. А 19 была опубликована переписка Волошина с одним из его друзей, в которой говорится о сложных отношениях летчика с председателем Николаевской ОГА Алексеем Савченко.

Кто такой Владислав Волошин? Военный летчик Воздушных сил ВСУ из Луганска, майор запаса. Участник боевых действий на востоке Украины, совершил 33 боевых вылета. Награжден рядом орденов и знаков отличия. С декабря 2017 был и.о. гендиректора КП "Николаевский международный аэропорт". 18 марта 2018 покончил жизнь самоубийством у себя дома в Николаеве выстрелом из боевого пистолета.