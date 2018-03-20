Льотчик Волошин за день до самогубства отримав тривожний телефонний дзвінок

Менш ніж за добу до самогубства льотчик ЗСУ, в. о. директора Миколаївського міжнародного аеропорту Владислав Волошин отримав дивний телефонний дзвінок.

Про це повідомляє видання "Новости-N" із посиланням на джерело в прокуратурі.

Так, під час спілкування зі слідчими дружина покійного Волошина розповіла, що напередодні трагедії її чоловікові хтось зателефонував.

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Після цього дзвінка його, немов підмінили: веселий і товариський Владислав відразу став похмурим і замкнутим. Він припинив спілкуватися з дружиною і незабаром пішов спати. Вранці він також був похмурим і мовчазним,

– мовиться у повідомленні видання.

Хто саме телефонував Волошину – невідомо. Проте працівники поліції вилучили мобільний телефон льотчика і спробують встановити особу, яка здійснила той дзвінок.

Нагадаємо, 18 березня у Миколаєві застрелився 29-річний легендарний льотчик АТО Владислав Волошин. А 19 була опублікована переписка Волошина з одним із його друзів, у якій мовиться про складні стосунки льотчика з головою Миколаївської ОДА Олексієм Савченком.

Хто такий Владислав Волошин? Військовий льотчик Повітряних сил ЗСУ з Луганська, майор запасу. Учасник бойових дій на сході України, здійснив 33 бойових вильоти. Нагороджений низкою орденів та відзнак. З грудня 2017 року був в. о. гендиректора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт". 18 березня 2018 року покінчив життя самогубством у себе вдома в Миколаєві пострілом з бойового пістолету.