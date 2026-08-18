Мільярдні збитки та знищений ліс: на Закарпатті викрили масштабну схему видобутку копалин

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного видобутку корисних копалин поблизу Ужгорода, до якої причетний депутат Закарпатської обласної ради. Діяльність угруповання призвела до знищення гектарів лісу та завдала державі збитків на майже мільярд гривень.

До злочинної групи, окрім посадовця облради, входили директори двох підприємств та головний інженер кар'єру. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Що відомо про махінації

За даними слідства, організатори оборудки у 2024 році під виглядом геологічного вивчення розгорнули повноцінну промислову розробку родовища площею 59 гектарів.

Для налагодження інфраструктури зловмисники самовільно захопили землі лісового фонду. Там вони проклали 2,6 кілометра ліній електропередач, встановили 52 опори та повністю знищили близько 10 гектарів лісу.

Породу видобували вибуховим способом без обов'язкової оцінки впливу на довкілля. Правоохоронці зафіксували щонайменше 13 фактів проведення буровибухових робіт, унаслідок яких незаконно підняли на поверхню 417 тисяч кубометрів копалин.

Реалізація андезиту відбувалася з грубими порушеннями податкової звітності. Окрім офіційно проданих 774 тисяч тонн, слідчі виявили ще 353 тисячі тонни необлікованої продукції вартістю 247 мільйонів гривень, яку збували за готівку.

На Закарпатті викрили масштабну схему видобутку андезиту: дивіться відео

Судово-економічні експертизи підтвердили, що загальні збитки державі перевищують 949 мільйонів гривень. Наразі всім чотирьом фігурантам повідомили про підозру в незаконному видобуванні копалин та відмиванні доходів, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Під час негласних слідчих дій оперативники перехопили розмови учасників схеми. Підозрювані обговорювали способи зберегти контроль над ділянкою попри позови прокуратури та розраховували на допомогу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Коментуючи ситуацію, представники слідства звернулися до народних депутатів із закликом не допускати використання парламентських інструментів для захисту зловмисників.

Механізм ТСК і надалі має залишатися інструментом встановлення істини, а не ставати прикриттям для підприємства, чия діяльність завдала державі майже мільярдних збитків,

– наголосив Генпрокурор.

Нагадаємо, що на Закарпатті перед судом постануть також учасники організованої злочинної групи, яких підозрюють у контрабанді кокаїну з країн Євросоюзу. Вони надсилали до України наркотики у коробках з-під прального порошку.