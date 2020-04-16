Масштабна ДТП через негоду під Києвом: зіткнулись 6 автомобілів, є загиблі
Через сильний вітер на автодорозі "Київ – Ковель – Ягодин" на під'їзді до столиці зіштовхнулися 4 вантажівки та 2 легковика. Внаслідок ДТП є загиблі та травмовані.
Аварія сталася за 55 кілометрів від Києва, повідомляє пресслужба Патрульної поліції України.
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ДТП відбулося через недостатню видимість на дорозі – внаслідок сильного вітру угору піднявся пил. Рух на цьому відрізку перекрили в обох напрямах.
Довідка. У деяких районах Києва та низці містечок довкола по обіді 16 квітня здійнялася піщана буря. Різкий вітер, окрім того, що розносить пил, ще й пошкодив дах одного з будинків.
Поліція закликала водіїв бути максимально уважними та обережними на дорогах, за можливості – відкласти заплановану поїздку.
"Якщо ви вже в дорозі, зупиніться й перечекайте негоду. Пішоходи, без нагальної потреби не виходьте на вулицю", – зазначили у повідомленні.
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