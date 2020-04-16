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      Масштабна ДТП через негоду під Києвом: зіткнулись 6 автомобілів, є загиблі

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      Смертельна ДТП під Києвом / konkurent.ua / Ілюстративне фото

      Через сильний вітер на автодорозі "Київ – Ковель – Ягодин" на під'їзді до столиці зіштовхнулися 4 вантажівки та 2 легковика. Внаслідок ДТП є загиблі та травмовані.

      Аварія сталася за 55 кілометрів від Києва, повідомляє пресслужба Патрульної поліції України.

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      ДТП відбулося через недостатню видимість на дорозі – внаслідок сильного вітру угору піднявся пил. Рух на цьому відрізку перекрили в обох напрямах. 

      Довідка. У деяких районах Києва та низці містечок довкола по обіді 16 квітня здійнялася піщана буря. Різкий вітер, окрім того, що розносить пил, ще й пошкодив дах одного з будинків.

      Поліція закликала водіїв бути максимально уважними та обережними на дорогах, за можливості – відкласти заплановану поїздку.

      "Якщо ви вже в дорозі, зупиніться й перечекайте негоду. Пішоходи, без нагальної потреби не виходьте на вулицю", – зазначили у повідомленні.

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Негода в Україні Аварії та ДТП Новини Києва Новини України
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