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Масштабна ДТП у Дніпрі: постраждали троє дорослих і 5-річна дитина

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У Дніпрі госпіталізували 4 людей автівки, яка врізалася в припаркований причіп
У Дніпрі госпіталізували 4 людей автівки, яка врізалася в припаркований причіп / прес-служба ДСНС

27 травня у Дніпрі сталася масштабна ДТП за участю автомобіля "Газель" та причепа, припаркованого на узбіччі. Внаслідок аварії травми отримали троє дорослих пасажирів авто та 5-річна дівчинка.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області.

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Водій автомобілю "Газель" не впорався з керуванням та допустив зіткнення з причепом, припаркованим на узбіччі дороги. На момент аварії в автомобілі знаходилось 3 чоловіків та 1 дитина,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що трьох пасажирів та водія транспортного засобу госпіталізували.

За словами рятувальників, в результаті зіткнення з пошкодженого автомобілю стався витік газу та паливно-мастильних речовин.

Співробітники ДСНС, аби попередити займання, чергували біля автомобіля та змивали з проїжджої частини розлите пальне.

 

Теги: Новини України ДСНС Аварії та ДТП Новини Дніпра
Джерело: 24 канал
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