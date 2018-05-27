Масштабна ДТП у Дніпрі: постраждали троє дорослих і 5-річна дитина

27 травня у Дніпрі сталася масштабна ДТП за участю автомобіля "Газель" та причепа, припаркованого на узбіччі. Внаслідок аварії травми отримали троє дорослих пасажирів авто та 5-річна дівчинка.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області.

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Водій автомобілю "Газель" не впорався з керуванням та допустив зіткнення з причепом, припаркованим на узбіччі дороги. На момент аварії в автомобілі знаходилось 3 чоловіків та 1 дитина,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що трьох пасажирів та водія транспортного засобу госпіталізували.

За словами рятувальників, в результаті зіткнення з пошкодженого автомобілю стався витік газу та паливно-мастильних речовин.

Співробітники ДСНС, аби попередити займання, чергували біля автомобіля та змивали з проїжджої частини розлите пальне.