Масштабна ДТП з автокраном у Києві: юристи розповіли, як отримати відшкодування збитків
Юристи оприлюднили інформацію про те, як можна отримати відшкодування збитків за пошкоджене в київському ДТП з краном авто. Так, правозахисники повідомили, як бути у випадках, якщо є страхування КАСКО, і якщо його немає.
Відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook оприлюднила юридична компанія "Страховий юрист".
Читайте також: Масштабна ДТП із краном у Києві: хто виплатить компенсацію постраждалим
Для тих автовласників, які були застраховані по КАСКО, – ситуація, звичайно, краща – при дотриманні страхувальником усіх обов’язків (та при умові, що страхова компанія є платоспроможною) страховик сплатить відшкодування (повністю або в пропорції),
– зазначили юристи.
Так, застрахованим по КАСКО автомобілістам слід:
- Зателефонувати до страховика та повідомити про настання страхового випадку.
- У терміни, що передбачені Договором – подати письмову заяву про настання страхового випадку, заяву про виплату страхового відшкодування разом з ідентифікаційними документами.
- Не ремонтувати транспортний засіб до моменту його огляду страховиком.
- Надати страховику процесуальний документ про закінчення розслідування.
- Погодити зі страховиком розмір страхового відшкодування.
- При необхідності оспорити розмір страхового відшкодування.
У той же час правозахисники надали рекомендації й тим, хто не був застрахованим по КАСКО. Так, їм радять дізнатися, де був застрахований автокран по полісу автоцивілки, звернутися до страховика з письмовою заявою про настання страхового випадку, не ремонтувати авто до моменту огляду страховиком та надати йому процесуальний документ про закінчення розслідування.
Також в юридичній компанії вказали, як отримати відшкодування потерпілим в резонансній ДТП:
П’ятикратний ліміт відповідальності страховика – 1 мільйон гривень. Коштів точно всім вистачить. Зберігайте та подавайте у страхову – абсолютно усі чеки на лікування. Якщо потерпілі все зроблять правильно – відшкодування отримають,
– запевнили юристи.
Нагадаємо, вранці 23 жовтня у середмісті Києва, на бульварі Лесі Українки, сталася масштабна ДТП. Автомобільний кран протаранив кільканадцять автомобілів, на щастя, обійшлося без людських жертв. В результаті аварії постраждали три людину, одну госпіталізували.
Що таке КАСКО? Це страхування лише самого транспортного засобу від ризиків, які можуть виникнути під час використання автомобіля. Так, є "повне каско" і "часткове". Страховими випадками є такі події: крадіжка танспортного засобу, пошкодження чи знищення автомобіля третіми особами, ДТП, пожежа або вибух (окрім підпалу) та пошкодження внаслідок стихійних явищ
Кран протаранив близько 20 машин у Києві: дивіться відео