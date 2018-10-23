Масштабна ДТП з автокраном у Києві: юристи розповіли, як отримати відшкодування збитків

Юристи оприлюднили інформацію про те, як можна отримати відшкодування збитків за пошкоджене в київському ДТП з краном авто. Так, правозахисники повідомили, як бути у випадках, якщо є страхування КАСКО, і якщо його немає.

Відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook оприлюднила юридична компанія "Страховий юрист".

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Для тих автовласників, які були застраховані по КАСКО, – ситуація, звичайно, краща – при дотриманні страхувальником усіх обов’язків (та при умові, що страхова компанія є платоспроможною) страховик сплатить відшкодування (повністю або в пропорції),

– зазначили юристи.

Так, застрахованим по КАСКО автомобілістам слід:

Зателефонувати до страховика та повідомити про настання страхового випадку. У терміни, що передбачені Договором – подати письмову заяву про настання страхового випадку, заяву про виплату страхового відшкодування разом з ідентифікаційними документами. Не ремонтувати транспортний засіб до моменту його огляду страховиком. Надати страховику процесуальний документ про закінчення розслідування. Погодити зі страховиком розмір страхового відшкодування. При необхідності оспорити розмір страхового відшкодування.

У той же час правозахисники надали рекомендації й тим, хто не був застрахованим по КАСКО. Так, їм радять дізнатися, де був застрахований автокран по полісу автоцивілки, звернутися до страховика з письмовою заявою про настання страхового випадку, не ремонтувати авто до моменту огляду страховиком та надати йому процесуальний документ про закінчення розслідування.

Також в юридичній компанії вказали, як отримати відшкодування потерпілим в резонансній ДТП:

П’ятикратний ліміт відповідальності страховика – 1 мільйон гривень. Коштів точно всім вистачить. Зберігайте та подавайте у страхову – абсолютно усі чеки на лікування. Якщо потерпілі все зроблять правильно – відшкодування отримають,

– запевнили юристи.

Нагадаємо, вранці 23 жовтня у середмісті Києва, на бульварі Лесі Українки, сталася масштабна ДТП. Автомобільний кран протаранив кільканадцять автомобілів, на щастя, обійшлося без людських жертв. В результаті аварії постраждали три людину, одну госпіталізували.

Що таке КАСКО? Це страхування лише самого транспортного засобу від ризиків, які можуть виникнути під час використання автомобіля. Так, є "повне каско" і "часткове". Страховими випадками є такі події: крадіжка танспортного засобу, пошкодження чи знищення автомобіля третіми особами, ДТП, пожежа або вибух (окрім підпалу) та пошкодження внаслідок стихійних явищ

Кран протаранив близько 20 машин у Києві: дивіться відео