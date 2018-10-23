19:18
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини Києва
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Масштабна ДТП з автокраном у Києві: юристи розповіли, як отримати відшкодування збитків

      584 Читать новость на русском
      Масштабна ДТП з автокраном у Києві
      Масштабна ДТП з автокраном у Києві / фото з відкритих джерел

      Юристи оприлюднили інформацію про те, як можна отримати відшкодування збитків за пошкоджене в київському ДТП з краном авто. Так, правозахисники повідомили, як бути у випадках, якщо є страхування КАСКО, і якщо його немає.

      Відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook оприлюднила юридична компанія "Страховий юрист".

      Читайте також: Масштабна ДТП із краном у Києві: хто виплатить компенсацію постраждалим

      Для тих автовласників, які були застраховані по КАСКО, – ситуація, звичайно, краща – при дотриманні страхувальником усіх обов’язків (та при умові, що страхова компанія є платоспроможною) страховик сплатить відшкодування (повністю або в пропорції),
      – зазначили юристи.

      Так, застрахованим по КАСКО автомобілістам слід:

      1. Зателефонувати до страховика та повідомити про настання страхового випадку.
      2. У терміни, що передбачені Договором – подати письмову заяву про настання страхового випадку, заяву про виплату страхового відшкодування разом з ідентифікаційними документами.
      3. Не ремонтувати транспортний засіб до моменту його огляду страховиком.
      4.  Надати страховику процесуальний документ про закінчення розслідування.
      5. Погодити зі страховиком розмір страхового відшкодування.
      6. При необхідності оспорити розмір страхового відшкодування.

       У той же час правозахисники надали рекомендації й тим, хто не був застрахованим по КАСКО. Так, їм радять дізнатися, де був застрахований автокран по полісу автоцивілки, звернутися до страховика з письмовою заявою про настання страхового випадку, не ремонтувати авто до моменту огляду страховиком та надати йому процесуальний документ про закінчення розслідування.

      Також в юридичній компанії вказали, як отримати відшкодування потерпілим в резонансній ДТП:

      П’ятикратний ліміт відповідальності страховика – 1 мільйон гривень. Коштів точно всім вистачить. Зберігайте та подавайте у страхову – абсолютно усі чеки на лікування. Якщо потерпілі все зроблять правильно – відшкодування отримають, 
      – запевнили юристи.

      Нагадаємо, вранці 23 жовтня у середмісті Києва, на бульварі Лесі Українки, сталася масштабна ДТП. Автомобільний кран протаранив кільканадцять автомобілів, на щастя, обійшлося без людських жертв. В результаті аварії постраждали три людину, одну госпіталізували.

      Що таке КАСКО? Це страхування лише самого транспортного засобу від ризиків, які можуть виникнути під час використання автомобіля. Так, є "повне каско" і "часткове". Страховими випадками є такі події: крадіжка танспортного засобу, пошкодження чи знищення автомобіля третіми особами, ДТП, пожежа або вибух (окрім підпалу) та пошкодження внаслідок стихійних явищ

      Кран протаранив близько 20 машин у Києві: дивіться відео

       

      Теги: Новини Києва Аварії та ДТП Транспорт Аварія з краном у Києві
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 23 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Шукала кохання": у Києві оголена жінка кидалась на зустрічні автівки та спричинила затори
       22 вересня , 07:21
      У Києві горить торговий центр: фото масштабної пожежі
       19 листопада 2017 , 17:54
      Смертельна ДТП у Дніпровському районі Києва: поліція затримала водія Seat
       14 жовтня , 16:25
      Зворушливу фотовиставку відкрили у Києві
       25 березня 2017 , 21:17
      Реєстрацію на нагородження WEGAME Awards відкрито
       10 березня 2017 , 11:23
      До складу журі косплей-шоу WEGAME 3.0 увійде блогер Олександр "Тераніт" Маюрі
       29 березня 2017 , 17:01
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук