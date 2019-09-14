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      Масштабна пожежа спалахнула в Гідропарку в Києві: фото і відео

      273 Читать новость на русском
      Пожежа у Гідропарку
      Пожежа у Гідропарку / Фото з фейсбукспільнот

      Пожежа спалахнула 14 вересня у клубі Bora Bora beach club на пляжі у київському Гідропарку. Її гасять рятувальники з човна.

      Інформація про пожежу з’явилась у соціальних мережах. На фото і відео видно величезний стовп чорного диму. Він помітний з різних куточків Києва.

      Читайте також: У київському "Ашані" спалахнула пожежа: фото, відео

      Надзвичайники підтвердили, що горить клуб Bora Bora на пляжі, а подробиці пообіцяли повідомити згодом.

      Новина доповнюється…

      Дивіться відеотрансляцію з місця пожежі на пляжі в Києві:

      Дивіться відео з пожежі у Гідропарку:

       

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      Теги: Новини України Пожежа Надзвичайні ситуації Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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