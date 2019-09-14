Масштабна пожежа спалахнула в Гідропарку в Києві: фото і відео
Пожежа спалахнула 14 вересня у клубі Bora Bora beach club на пляжі у київському Гідропарку. Її гасять рятувальники з човна.
Інформація про пожежу з’явилась у соціальних мережах. На фото і відео видно величезний стовп чорного диму. Він помітний з різних куточків Києва.
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Надзвичайники підтвердили, що горить клуб Bora Bora на пляжі, а подробиці пообіцяли повідомити згодом.
Новина доповнюється…
Дивіться відеотрансляцію з місця пожежі на пляжі в Києві:
Дивіться відео з пожежі у Гідропарку:
Джерело: 24 канал
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