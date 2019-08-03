Масштабна пожежа у центрі Москви, є постраждалий: шокуючі фото та відео

У центрі Москви у чотириповерховій будівлі спалахнула масштабна пожежа. В результаті постраждав один рятувальник.

За інформацією "РИА Новости", пожежа сталася вранці 3 серпня в закинутому цеху холодокомбінату, який побудували ще у 1917 році.

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До гасіння пожежі залучили 30 рятувальників та 10 одиниць техніки. Крім того, на місці працювали два пожежні вертольоти, які скинули понад 200 тонн води.



Пожежа у центрі Москви



В результаті пожежі постраждав рятувальник

Під час гасіння пожежі одного з рятувальників завалило перекриттям. Він зараз перебуває у лікарні. Одна з версій виникнення пожежі – підпал.

Дивіться фото гасіння масштабної пожежі у центрі Москви:

Масштабна пожежа у центрі Москви:

До слова, нині сотні міст і сіл в Російської Федерації страждає від диму через масштабні лісові пожежі у Сибіру. Окрім цього дим дістався вже до сусіднього Казахстану, території Аляски та західного узбережжя Канади. Натомість у Росії, традиційно, шукають винних, а не гасять полум'я.