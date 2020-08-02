Масштабна ДТП на трасі Київ – Одеса: зіткнулися одразу 6 автівок – моторошні фото
Масштабна ДТП сталося 2 липня на трасі Київ – Одеса. Поблизу селища Глеваха зіткнулися одразу 6 авто. Дивом ніхто не постраждав.
Деталі ДТП
Аварія сталася 2 серпня приблизно о 13:30. На оприлюднених у мережі фото видно, що кілька машин розбиті вщент, частину автомобілів розвернуло. Про це повідомляє "Київ Оперативний".
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Найбільше дісталося автомобілю "ВАЗ", у нього найсерйозніші пошкодження. Після масштабної ДТП рух по двох із чотирьох смуг зупинили.
Очевидець події у коментарі виданню "Сьогодні" зазначив, що аварія сталася під світлофором на в'їзді в н.п. Глеваха. У цьому місці встановлена камера автофіксації порушень ПДР.
Швидше за все, хтось вирішив тут різко зупинитися,
– припускає водій.
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Масштабна ДТП на трасі Київ – Одеса / Фото "Київ Оперативний", "Сьогодні"