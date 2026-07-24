Зеленський перезавантажує РНБО: які нові ролі отримають Умєров і Клименко

Володимир Зеленський анонсував зміни у підходах до національної безпеки та оборони. Стратегічний орган управління отримає оновлений функціонал для ефективнішої протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам.

Про це йдеться у повідомленні глави держави.

Як Зеленський планує змінити роботу РНБО?

Зеленський повідомив, що визначено нові напрями роботи Ради національної безпеки і оборони України та оновлено підходи до її діяльності.

За словами президента, Рустем Умєров зосередиться на роботі з міжнародними партнерами, переговорах, розвитку безпекової співпраці та взаємодії між розвідувальними спільнотами України й інших держав. Також він займатиметься реалізацією міжнародних безпекових програм, зокрема Drone Deals та української антибалістичної програми "Фрея".

Водночас, з огляду на досвід Ігоря Клименка в системі МВС, у роботі РНБО посилять внутрішній напрям. Йдеться про зміцнення стійкості України, координацію між оборонними та безпековими структурами, а також протидію кіберзагрозам з боку Росії та діяльності злочинних мереж.

Зеленський також доручив підготувати відповідні укази, які планують підписати наступного тижня після його запланованих зустрічей у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, за даними джерел 24 Каналу, Рустема Умєрова розглядають як одного з головних кандидатів на посаду посла України у США. В Офісі президента він став головною кандидатурою через його досвід міжнародних переговорів і роботи над оборонними домовленостями, зокрема в межах ініціативи Drone Deal.

Крім того, за інформацією ЗМІ, посол України у США Ольга Стефанішина залишає свою посаду за власним бажанням. Президент задоволений її роботою, але рішення про завершення дипломатичної служби вона ухвалила через особисті обставини.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський вже запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку очолити Раду національної безпеки і оборони України. За словами глави держави, відповідний указ про призначення вже готується.