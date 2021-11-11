Масштабні військові навчання України з НАТО: чого навчились українські бійці

Україна зміцнює партнерство з Північноатлантичним альянсом. У межах навчань українські військові тренуються із колегами з НАТО та держав-партнерів, обмінюються досвідом та найкращими практиками.

Чого навчилися українські бійці, який досвід передали колегам з Альянсу та як спільні навчання наближають Україну до НАТО – читайте у новому випуску "Фактору безпеки".

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"Об'єднані зусилля" – вишкіл, спрямований на захист України

Військові НАТО теж беруть участь у навчаннях на українській території. Наймасштабніші з них – стратегічні командно-штабні "Об'єднані зусилля", у рамках яких вишкіл тривав на полігонах по всій Україні, а сценарій передбачав спільні дії міжвидових угруповань військ.

На поле бою стягнули 12,5 тисяч військових і понад 600 одиниць техніки та озброєння. Українські армійці відточували навички разом із бійцями ще з 15 країн.

Із них це 11 країни НАТО. Також 4 країни-партнери: Королівство Швеція, Грузія, Республіка Молдова, Йорданське Хашимітське Королівство,

– зазначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Сценарії навчань за стандартами й практиками НАТО

Сценарії тренувань були максимально наближені до реальності. Усі за стандартами й практиками Північноатлантичного альянсу. Зокрема, у межах маневрів, українські військові відпрацьовували доктрини щодо планування. Окрім бойових підрозділів на командних пунктах, працювали декілька груп штабних офіцерів країн НАТО.

Повний випуск "Фактор безпеки" про військові навчання з НАТО: дивіться відео



"Ці навчання підготовлені повністю за стандартами НАТО. Від початкової конференції, яка була проведена в січні, до відпрацювання всіх планувальних документів, які стосуються цих навчань", – розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Форсували водну перешкоду зі словаками

Інженерні підрозділи наводили понтонний міст. Українські військові разом зі словацькими колегами форсували водну перешкоду. Бронетехніку переправили на протилежний беріг річки.



Військові будують понтонний міст / Скриншот з відео програми "Фактор безпеки"

Як зазначив командир механізованої роти 22 механізованого батальйону ЗС Словаччини Мартін Пізір, під час навчань "Об'єднанні зусилля" вони налагоджують взаємодію зі Збройними силами України, порівнюють дії, здійснюють спільні бойові операції.

На Львівщині звільняли місто

На Яворівському полігоні на Львівщині разом із військовими з Румунії, Польщі, Молдови та Болгарії українці відпрацьовували штурм населеного пункту. За легендою навчань, звільнили місто, захоплене бойовиками.



За легендою, військові звільняли окуповане місто / Скриншот з відео програми "Фактор безпеки"

Представники НАТО задоволені результатами

Чимало українських військовослужбовців уже мають справжній досвід звільняти окуповані міста. Водночас представники НАТО, які уважно стежили за маневрами, залишилися задоволені результатами спільних тренувань.

Що я побачив тут? Дійсно професійну команду, яка працює дуже фахово і прискіпливо, що вкрай важливо,

– поділився враженнями представник командування СВ НАТО (Німеччина) Ігор Поточник.

На думку експертів, Збройні сили України сьогодні стоять в авангарді реформ, які зближують Україну з Північноатлантичним альянсом. Навчання "Об'єднані зусилля" – стали черговим кроком на шляху до тіснішої співпраці з Альянсом.

Вперше українські військові разом з натівськими працювали на одних бойових машинах. Британські й шведські армійці висувалися на позиції на українських бронетранспортерах "Козак".

"У Збройних силах України продовжується свій розвиток, своє становлення. Вони стають на ноги, отримують нові озброєння та військову техніку, удосконалюють свою підготовку", – підкреслив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Морські навчання "Сі Бриз-2021"

Українські військові регулярно тренуються зі своїми колегами з країн НАТО. У червні 2021 року 5 тисяч армійців вдало діяли в рамках міжнародних навчань "Сі Бриз-2021". Вправлялися у Північно-Західній частині Чорного моря та цілій низці прилеглих районів.



Відпрацювання морських навчань "Сі Бриз-2021" / Скриншот з відео програми "Фактор безпеки"

Упродовж 10 днів українські військові разом із колегами з 30 держав пліч-о-пліч відпрацьовували тактики, стратегії та обмінювалися досвідом. Десантувалися з літаків, проривалися у тил противника, відточували протиповітряну та протичовнову оборону, вдосконалювали навички артилерійської стрільби та здійснювали підводні операції.

У межах навчань "Сі Бриз-2021" ми допомагаємо Військово-морським силам України вдосконалювати навички пірнання та підтримувати боєздатність наших країн,

– поділилася матрос першого класу ЗС Канади Джессі Гібсон.

Rapid Trident-2021: десантники звільняли окуповані міста

Наприкінці вересня 2021 року на Львівщині українці та американці вперше десантувалися з одного літака – важковаговика "Геркулес". За легендою навчань, звільняли окуповані міста – в межах маневрів Rapid Trident-2021.

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До вишколу залучили близько 6 тисяч військовослужбовців із 15 країн світу. Найчисельніші групи – українська й американська, які і є організаторами навчань від 2006 року. Вони спільно діяли у складі багатонаціональних сил та обмінювалися досвідом.

JMTG-U – місія, що тренує українських інструкторів

Збройні сили США представляла, зокрема, 81 бригадна бойова група Національної гвардії зі штату Вашингтон. До України американці прибули ще у квітні – на підтримку місії JMTG-U – Об'єднаної багатонаціональної навчальної групи "Україна".

Від часу заснування місії військові Альянсу підготували українських інструкторів, які тепер проводять заняття для Збройних сил. Водночас представники країн НАТО спостерігають за процесом підготовки.

Разом ця група з підготовки допомагає сформувати в Україні боєздатні, професійні збройні сили, які відповідають стандартам НАТО,

– розповіла тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Тренувальні місії від канадців, британців та литовців

JMTG-U – не єдина тренувальна місія Альянсу на території України. У 2015 році тренувальну місію під назвою UNIFIER розгорнула Канада.

Відтоді українські військовослужбовці тренуються під керівництвом тамтешніх інструкторів. Армійців навчають ухвалювати рішення, брати процес управління у свої руки, покращувати навички у тактиці пересування та стрільбах, медицині, топографії та розмінуванні.

Більш ніж 20 тисяч українських військових уже пройшли курс підготовки відповідно до програм і практик НАТО під керівництвом інструкторів із Великої Британії. Тренувальна місія під назвою операція ORBITAL працює в Україні вже 7 рік поспіль. Її Сполучене Королівство спільно з Данією започаткувало 2015 року.



Військові навчання на Яворівському полігоні / Фото 24 канал

Програма військового вишколу спочатку передбачала низку тренувальних курсів. Зокрема, з розмінування територій, надання медичної допомоги, покращення бойових навичок піхотинців та логістичного забезпечення. Втім програму постійно розширювали й адаптували до нових потреб і умов.

Діляться своїм досвідом з українцями й литовські колеги. Допомагають готувати особовий склад Сил спеціальних операцій та механізованих і десантно-штурмових підрозділів. Крім того, сприяють посиленню обороноздатності нашої держави.

Ми залучаємо наших партнерів не задля оцінювання, а саме як офіцерів штабу, де вони будуть працювати сумісно з нами,

– розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Щороку навчаючись разом із військовими країн НАТО, українська армія отримує новий, унікальний досвід. Водночас і Україна, і партнери підвищують спроможність сил реагувати на загрози, звідки б вони не походили.

Про Туреччину, яка вже майже 70 років робить неабиякий внесок у підтримання безпеки та підтверджує свої зобов'язання союзника НАТО, детальніше дивіться у програмі.