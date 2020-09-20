20 вересня в Росії розпочнеться активна фаза масштабних військових навчань "Кавказ-2020", які відбуватимуться поблизу південних кордонів України. За словами наших розвідувальників, кількість військової техніки з РФ та солдатів на прикордонній території значно збільшиться. Тож не виключають навіть загрози поновлення Росією активних бойових дій.

В цей період в Україні також відбудуться військові навчання спільно з НАТО, які мають назву "Об'єднані зусилля". Більше про це – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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В межах підготовки до активної фази навчань британські військовослужбовці з 16-ї повітряно-штурмової бригади висадились біля кордону з Кримом. Разом з українськими десантниками вони відпрацювали маневри на випадок посилення напруги у південному регіоні з боку Росії.

Наші військові визнають, що армія зараз вимагає посилення, з огляду на активність російських військових біля українських кордонів.

Вона стає сильнішою з огляду на намагання Росії розгорнути уздовж українського кордону на постійній основі великі військові угрупування,

– наголосив генерал ЗСУ Євген Мойсюк.

Військовий експерт Михайло Самусь розповів, особливістю цих навчань є саме вперше відпрацювання процедур штабів за стандартами НАТО.

"Не радянські, не пострадянські процедури, як це у нас було до сьогодні. Тобто, управління військ буде здійснюватись за стандартами НАТО, – відзначив він.

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Протягом чотирьох днів наші війська спільно з НАТО відпрацьовуватимуть готовність української армії до надання відсічі у разі спроби Росії загострити ситуацію. Під час активної фази до навчань будуть залучені 12 тисяч армійців різних видів військ.

До Чорного моря вже зайшла американська техніка: високошвидкісне десантне судно і ракетний есмінець "Рузвельт". Крім того, там розміщений і корабель-розвідник Королівського Військово Морського Флоту Великобританії.



Ракетний есмінець "Рузвельт" / Фото United States Department of Defense

До того ж 3 бомбардувальники Військово-Повітряних сил США в супроводі наших винищувачів вже провели повітряне патрулювання кордонів. У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що такі рейди будуть регулярними.

На думку політолога Тараса Семенюка, також спостерігається активність країн НАТО. Передислоковуються військові американські до Польщі. Натівські американські бомбардувальники Б-52 літають над територією України.

Тобто, це є сигнал росіянам, що Україна перебуває в інтересах НАТО,

– зауважив він.

Водночас спільне патрулювання кордонів ще на один крок наближає Україну до НАТО, вважають військові експерти.

І, хоча у нас ще немає політичної домовленості з країнами Альянсу про взаємний захист у випадку збройних дій, американські літаки на українській території вже можна використовувати як додатковий стратегічний тиск на Росію.

"Тому що якщо Сполучені Штати починають патрулювання літаками ДРЛО та Б-52 в районі Чорного моря, це означає, що Україна вже перебуває фактично в єдиній системі оборони зі Сполученими Штатами", – пояснив військовий експерт Михайло Самусь.

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Утім якою буде подальша співпраця України та США у військових питаннях – стане зрозуміло після президентських виборів у Сполучених Штатах.