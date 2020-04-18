Масштабні пожежі в Україні можуть бути навмисними підпалами, – МВС

В МВС вважають, що пожежі на Київщині та Житомирщині мають характер масових умисних підпалів. Правоохоронці закликали повідомляти у поліцію про підозрілі транспортні засоби та осіб, які можуть бути причетні до підпалів.

Блискавка або інший природний фактор може викликати пожежу в одному випадку з тисячі, або з іще меншою ймовірністю. Про це заявив заступник глави МВС Антон Геращенко на своїй фейсбук-сторінці.

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Що викликає підозру в правоохоронців

Пожежі, які почалися в Чорнобильській зоні на північ від Києва, а потім продовжилися на Житомирщині, співпали зі стійким північно-західним вітром, що відносить дим в сторону столиці.

При цьому не зафіксовано масових лісових пожеж в Білорусі, а також на південь, схід і на захід від Києва та інших регіонах українського Полісся.

У зв'язку з цим Геращенко закликав усіх українців фіксувати номери підозрілих транспортних засобів та фотографувати осіб, які можуть бути причетними до підпалів лісів навколо Києва, і негайно повідомляти про це в поліцію.

Також він повідомив, що поліція Київської області розшукує двох громадян, які пересуваючись на мопедах без номерних знаків, навмисне підпалили суху траву в заплаві річки Ірпінь.

Це аж ніяк не жителі сіл, які через недогляд підпалюють суху траву, для того щоб полегшити собі весняні польові роботи,

– зауважив заступник глави МВС.

Геращенко опублікував відеозапис очевидця, який зняв двох чоловіків на мопедах біля палаючого сухостою.