Цифровий колапс у Німеччині: через масштабний технічний збій у країні зупинилися всі потяги

Увечері у вівторок, 23 червня, уся залізнична мережа Німеччини зазнала раптової зупинки через критичний збій у цифровій системі радіозв'язку GSM-R. Колапс заблокував рух як швидкісних міжміських експресів, так і міських електричок, змусивши пасажирів годинами чекати на найближчих станціях.

Про це пише BBC.

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Що сталося із залізничною інфраструктурою Німеччини?

У Німеччині стався безпрецедентний технічний збій, який повністю заблокував залізничне сполучення по всій території держави. Національний перевізник Deutsche Bahn був змушений екстрено призупинити рух усього рухомого складу, оскільки вийшла з ладу критично важлива система внутрішньої комунікації.

Проблеми виникли в бездротовій цифровій мережі GSM-R, яка забезпечує безперервний зв'язок між диспетчерськими центрами контролю та машиністами. Оскільки безпечний рух потягів за таких умов став неможливим, транспорт почали терміново стягувати до найближчих перонів.

Колапс тривав понад дві з половиною години і торкнувся абсолютно всіх рівнів сполучення – від швидкісних поїздів далекого прямування Intercity-Express до приміських електричок S-Bahn у найбільших мегаполісах, зокрема в Берліні та Мюнхені.

Генеральна директорка залізниці Евелін Палла підтвердила, що першочерговим завданням для залізничників було доправити заблоковані потяги на станції, аби люди могли безпечно вийти з вагонів.

За неофіційними даними джерел німецького видання BILD у структурах безпеки, до колапсу системи могло призвести некоректне оновлення програмного забезпечення. Утім, представники Deutsche Bahn поки офіційно не підтвердили цю версію, зазначивши, що точна причина збою ще з'ясовується.

Керівництво залізничної компанії вже попросило вибачення у громадян за завдані незручності. Пасажирам, чиї плани було зруйновано через тривалі затримки та скасування рейсів, почали видавати спеціальні ваучери для оплати таксі та покриття витрат на проживання в готелях.

Зазначимо, що Deutsche Bahn – найбільший залізничний оператор Німеччини, який щодня обслуговує приблизно 21 мільйон пасажирів на мережі протяжністю понад 33 тисячі кілометрів і через 5 400 залізничних станцій. Також компанія щодня перевозить сотні тисяч тонн вантажів, забезпечуючи роботу промисловості та логістики в Європі.