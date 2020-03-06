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      Масштабну схему фінансування луганських бойовиків організували через київський банк: деталі

      - Читать новость на русском
      СБУ накрила масшатбну схему фінансування луганських бойовиків / колаж 24 каналу

      Двоє українців, які з 2014 року постійно проживають на тимчасово окупованій частині Луганської області, організували схему незаконного фінансування луганських бойовиків. Втім масштабний механізм фінансування окупантів викрила Служба безпеки України.

      Для фінансування бойовиків на підконтрольній українській владі території спеціально створили псевдофінансову установу "Перший комерційний центр", повідомляє Служба безпеки України.

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      Ця структура забезпечувала переведення та зняття на окупованій Луганщиній грошей з банківських карток України і Росії, а також операцій з обміну валюти. Завдяки цій схемі зловмисники здійснювали грошові перекази, використовуючи міжнародні платіжні системи.

      Під кураторством формувань бойовиків і ФСБ Росії в окупованій частині Луганської області під брендом "Першого комерційного центру" створили розгалужену систему відділень. Для їх роботи задіяно понад 300 осіб, понад 100 електронних гаманців російських платіжних систем і більш як тисяча карток українських банків.

      Завдяки такій схемі зловмисники переводили гроші з підконтрольної території, а також за відсоток допомагали робити це мешканцям і комерційним структурам з тимчасово окупованих регіонів.

      Зі своїх незаконних прибутків організатори схеми сплачували так звані "податки" несправжніх "державних органів" проросійських бойовиків. За ці гроші відбувалося фінансування збройних формувань окупантів.

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      Такій діяльності сприяла керівниця київського відділення одного з банків. Вона, порушуючи законодавство, проводила грошові перекази через міжнародні платіжні системи для клієнтів "Першого комерційного центру".

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      Слідчі Служби безпеки провели у цій справі низку обшуків та вилучили:

      • мобільні термінали;
      • гроші;
      • банківські картки;
      • документацію.

      Також було заблоковано банківські рахунки, на яких було близько 20 мільйонів гривень. Ними послуговувалися організатори схеми.

      Наразі правоохоронці повідомили про підозру одному з керівників "Першого комерційного центру", який перебуває на контрольованій Україною території. Його підозрюють у фінансуванні бойовиків. Покарання за такий злочин передбачає до 7 років ув'язнення.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Окуповані території Гроші Проросійські бойовики Служба безпеки України СБУ
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