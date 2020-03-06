"Гіві" ліквідувала агент СБУ жінка: з'явилися нові подробиці підриву ватажка бойовиків

Головну роль у операції з ліквідації ватажка бойовиків "Гіві" зіграла білявка. Саме вона заклала вибухівку, в результаті детонації якої загинув окупант. Пропагандистські ЗМІ, зі свого боку, називають ім'я деякої Анастасії Петріги.

Як розповів агент СБУ Олег Сугерей у коментарі "Цензор.НЕТ", після ліквідації свого товариша "Мотороли" "Гіві" взагалі боявся кудись вийти. Він дуже був велелюбним, і до його офісу йому завжди завозили дівчат.

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ЇЗрештою туди проникла наш агент – така відома білявка. Заклала вибухівку, і зранку спрацював цей пристрій,

– додав Сугерей.

Він зауважив, що операцію з лквідації "Гіві" пішло 10 днів. Більше подробиць агент СБУ не повідомив.

Додамо, що Сугерей був тим, хто забезпечував для дівчини відхід і прикриття після виконання спецзавдання.

Раніше російські пропагандисти повідомляли, що у розташування штабу "Сомалі" (загін "Гіві") пройшла 20-річна студентка Київського університету культури Анастасія Петріга. Саме вона і залишила в офісі "Гіві" вибуховий пристрій. У дію цю вибухівку привели дистанційно.

У коментарі пропагандистським ЗМІ, так званий спецслужбовець "ДНР" розповів, що після того, як ліквідували "Гіві", Петріга швидко покинула територію фейкової республіки. Зараз її окупанти розшукують.

Анастасія Петріга

Колишня так звана заступниця штабу "Сомалі", зі свого боку Оксана Дорош, переконує, що Петріга нав’язувалася сама – телефонувала та намагалася зустрітися з "Гіві". Натомість ватажок бойовиків не був ініціатором цих зустрічей.

За словами Дорош, перед тим, як потрапити на базу "Сомалі", всіх на прохідній ретельно перевіряли. Але Петрігу ніхто не перевіряв. Власне Дорош її і провела через КПП. Вона, каже, що її попросили це зробити та це було з дозволу командира.

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У 2018 році головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов наголошував, що "Гіві" ліквідували українські спецслужби. За його словами, спецоперацію планували та готували два роки, оскільки дістатися до "Гіві" було непросто.

Спочатку говорили про постріл з вогнемета, але відстріляного тубуса ніхто не показував. Так що цілком ймовірно, що це могла бути і міна. Кимось встановлена, тим, кого провели до Гіві, хто зумів встановити міну та піти перед вибухом, і активувати бомбу в потрібний момент",

– зазначав він.

Ліквідація "Гіві": коротко