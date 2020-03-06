"Гиви" ликвидировала женщина-агент СБУ: появились новые подробности подрыва главаря боевиков

Главную роль в операции по ликвидации главаря боевиков "Гиви" сыграла блондинка. Именно она заложила взрывчатку, в результате детонации которой погиб оккупант. Пропагандистские СМИ, со своей стороны, называют имя некоторой Анастасии Петриги.

Как рассказал агент СБУ Олег Сугерей в комментарии "Цензор.НЕТ", после ликвидации своего товарища "Моторолы" "Гиви" вообще боялся куда-то выйти. Он очень был любвеобильным, и в его офис ему всегда завозили девушек.

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И в конце концов туда проникла наш агент – такая известная блондинка. Заложила взрывчатку, и утром сработало это устройство,

– добавил Сугерей.

Он отметил, что на сделку по ликвидации "Гиви" ушло 10 дней. Больше подробностей агент СБУ не сообщил.

Добавим, что Сугерей был тем, кто обеспечивал для девушки отступление и прикрытие после выполнения спецзадания.

Ранее российские пропагандисты сообщали, что в расположение штаба "Сомали" (отряд "Гиви") прошла 20-летняя студентка Киевского университета культуры Анастасия Петрига. Именно она и оставила в офисе "Гиви" взрывное устройство. В силу эту взрывчатку привели дистанционно.

В комментарии пропагандистским СМИ, так называемый спецслужащий "ДНР" рассказал, что после того, как ликвидировали "Гиви", Петрига быстро покинула территорию фейковой республики. Сейчас ее оккупанты разыскивают.

Анастасия Петрига

Бывшая так называемая заместитель штаба "Сомали", со своей стороны Оксана Дорош, утверждает, что Петрига навязывалась сама – звонила и пыталась встретиться с "Гиви". В то же время главарь боевиков не был инициатором этих встреч.

По словам Дорош, перед тем, как попасть на базу "Сомали", всех на проходной тщательно проверяли. Но Петригу никто не проверял. Собственно Дорош ее и провела через КПП. Она говорит, что ее попросили это сделать и это было с разрешения командира.

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В 2018 году главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отмечал, что "Гиви" ликвидировали украинские спецслужбы. По его словам, спецоперацию планировали и готовили два года, поскольку добраться до "Гиви" было непросто.

Сначала говорили о выстреле из огнемета, но отстрелянный тубус никто не показывал. Так что вполне вероятно, что это могла быть и мина. Кем установлена, тем, кого провели к Гиви, кто сумел установить мину и уйти перед взрывом, и активировать бомбу в нужный момент",

– отмечал он.

Ликвидация "Гиви": коротко