Матеріальна допомога киянам до Дня Незалежності: Кличко розповів, хто і скільки отримає

Соціально незахищені кияни та переселенці отримають із бюджету столиці матеріальну допомогу до Дня Незалежності. Хто саме може претендувати на одноразову фінансову підтримку, читайте у матеріалі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він наголосив, що Київ піклується про соціально-вразливі і незахищені категорії мешканців міста.

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"До Дня Незалежності України столиця виплатить за програмою "Турбота. Назустріч киянам" загалом 130 мільйонів гривень одноразової матеріальної допомоги соціально незахищеним киянам. У тому числі – внутрішнім переселенцям, які сьогодні проживають у столиці", – повідомив Віталій Кличко.

За його словами, всього допомогу отримають 280 тисяч мешканців. Розмір виплат становить від 400 до 950 гривень.

Зокрема, матеріальну допомогу отримають:

люди з інвалідністю I, II та III груп;

особи, які одержують допомогу на дітей з тяжкими захворюваннями;

діти-сироти;

Праведники Бабиного Яру;

репресовані особи, яких надалі реабілітували;

учасники народного ополчення, які брали участь в обороні Києва з липня по вересень 1941 року;

батьки та матері загиблих в мирний час військовослужбовців строкової служби;

пенсіонери, які не працюють і розмір пенсій яких не перевищує розміру 2,5 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що міською цільовою програмою "Турбота. Назустріч киянам" на поточний рік передбачено понад 555 мільйонів гривень на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям та їхнім сім'ям.

Також повідомлялося, що за ініціативою мера Києва Віталія Кличка видатки бюджету Києва на підтримку підрозділів ЗСУ цього року збільшено до 5 мільярдів гривень.