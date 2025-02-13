Залишила вдома 5 дітей без їжі та в холоді: у Польщі затримали українку

У Польщі 34-річна українка залишила вдома п'ятьох голодних дітей у неопалювальному приміщенні. На наступний день жінка повернулася додому напідпитку.

Перевірка на алкотестері показала майже проміле алкоголю в її організмі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Lublin112.pl.

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Що відомо про інцидент

Як пише видання, до поліції звернувся знайомий сім'ї. Після цього правоохоронці прибули до помешкання та виявили п'ятьох дітей віком від 1 до 11 років, що залишилися без нагляду дорослих. Усі вони були голодними та жили в холодному приміщенні.

На місце події викликали бригаду швидкої медичної допомоги. Трьох дітей довелося госпіталізувати у зв'язку з важким станом здоров'я. Варто зазначити, що про інцидент повідомили суд у справах сім'ї та неповнолітніх в Ополе-Любельському.

За рішенням суду дітей передали на виховання сусіду, а їхню матір затримали та доставили до поліції. Найближчим часом їй висунуть звинувачення в створенні небезпеки для своїх дітей, безпосередньої загибелі або серйозної шкоди здоров'ю.

За вчинені дії українці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.