Мати учениці оскаржила у суді новий український правопис

На розгляд Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов на адресу Кабінету міністрів України щодо оскарження нової редакції "Українського правопису".

Мати оскаржила новий правопис в інтересах дочки, яка навчається у сьомому класі, повідомила прес-служба суду. Жінка просить визнати Постанову Кабінету Міністрів України №427 протиправною та недійсною.

Читайте також: Новий правопис: що змінили в українській мові та чому це важливо

На думку матері дівчинки уряд, приймаючи зміни до правопису, діяв за межами своїх повноважень і не врахував реального стану розвитку української мови, що ускладнить його вивчення і грамотне використання.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Позов від імені позивачки подав херсонський адвокат Дмитро Ільченко, який захищав у суді фігуранта справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк, очільника Херсонської облради Владислава Мангера. За словами адвоката, основна підстава позову полягає в тому, що "Кабмін не може змінювати українську мову. Він може сприяти її розвитку, але не змінювати напрямок цього розвитку".

Кабінет міністрів України 22 травня схвалив Український правопис у новій редакції, яку розробила Українська національна комісія з питань правопису. Новий правопис замінить застарілу редакцію від 8 червня 1992 року.

Зазначимо, нова редакція відповідає українській правописній традиції і враховує сучасні мовні явища. Зокрема повернули низку особливостей "харківського" правопису, який затвердили в 1928 році.

Дивіться інфографіку, що зміниться у новому правописі:

