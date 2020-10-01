Українська авіакомпанія МАУ закриває свої представництва у трьох країнах. Зокрема, йдеться про державу-сусідку України.

"Міжнароді авіалінії України" припиняють там діяльність своїх підрозділів через низку причин. Про це інформує Інтерфакс-Україна.

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В яких країнах МАУ припиняє свою діяльність:

Туркменістан.

Узбекистан.

Білорусь.

Причиною закриття трьох підрозділів стало скорочення штату співробітників МАУ і зменшення витрат на представництва.

Зверніть увагу! Наприкінці липня стало відомо, що від початку карантину МАУ втратила близько 60 мільйонів доларів. Відтак, компанія змушена скорочувати своїх працівників. У липні йшлося про щонайменше 900 співробітників.



На кризу, пов’язану з коронавірусом, скаржилися й інші українські та світові авіаперевізники. Так, нещодавно співвласник авіакомпанії SkyUp заявив, що через пандемію і закриття кордонів лоукост може зазнати банкрутства.

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