МАУ припиняє роботу у трьох країнах: де та чому
Українська авіакомпанія МАУ закриває свої представництва у трьох країнах. Зокрема, йдеться про державу-сусідку України.
"Міжнароді авіалінії України" припиняють там діяльність своїх підрозділів через низку причин. Про це інформує Інтерфакс-Україна.
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В яких країнах МАУ припиняє свою діяльність:
- Туркменістан.
- Узбекистан.
- Білорусь.
Причиною закриття трьох підрозділів стало скорочення штату співробітників МАУ і зменшення витрат на представництва.
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