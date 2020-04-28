МАУ виконає спецрейси для повернення українців: коли й звідки

Авіакомпанія МАУ виконає одинадцять спеціальних міжнародних рейсів для повернення українців додому. Польоти заплановані на дати з 1 по 9 травня.

Спецрейсами в Україну зможуть повернутися її громадяни та нерезиденти, які мають право в’їзду. Про це повідомили у фейсбуці МАУ.

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Наразі на сайті авіакомпанії відкрили продаж квитків на такі рейси:

1 травня : Амстердам – Київ, Тель-Авів – Київ;

: Амстердам – Київ, Тель-Авів – Київ; 3 травня: Женева – Київ, Дубай – Київ, Шарм-ель-Шейх – Київ;

Женева – Київ, Дубай – Київ, Шарм-ель-Шейх – Київ; 5 травня: Торонто – Київ, Дортмунд – Київ, Прага – Київ;

Торонто – Київ, Дортмунд – Київ, Прага – Київ; 7 травня: Мадрид – Київ, Мілан – Київ;

Мадрид – Київ, Мілан – Київ; 9 травня: Мюнхен – Київ.

Іноземці зможуть скористатися рейсами МАУ у зворотному напрямку та у ці ж дати вилетіти з України.

Купити квитки можна через форму бронювання, яка відповідає рейсу та даті. За кожним із напрямків зафіксована єдина кінцева ціна. До неї входять усі податки та збори, а також перевезення одного місця зареєстрованого багажу вагою до 23 кілограмів.

Реєструватимуть на рейси лише в аеропортах вильоту. Процедура – безкоштовна.



На сайті МАУ можна придбати квитки на спецрейси в Україну / Скриншот зі сайту МАУ

Зверніть увагу! Загалом Україна за час карантину через коронавірус евакуювала з різних країн світу майже 145 тисяч своїх громадян. Спецрейси здійснювали українські авіакомпанії МАУ та SkyUP.