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      МАУ виконає спецрейси для повернення українців: коли й звідки

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      МАУ здійснить спецрейси для повернення українців: коли й звідки
      У МАУ анонсували програму спецрейсів для повернення українців / interfax.com.ua

      Авіакомпанія МАУ виконає одинадцять спеціальних міжнародних рейсів для повернення українців додому. Польоти заплановані на дати з 1 по 9 травня.

      Спецрейсами в Україну зможуть повернутися її громадяни та нерезиденти, які мають право в’їзду. Про це повідомили у фейсбуці МАУ.

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      Наразі на сайті авіакомпанії відкрили продаж квитків на такі рейси:

      • 1 травня: Амстердам – Київ, Тель-Авів – Київ;
      • 3 травня: Женева – Київ, Дубай – Київ, Шарм-ель-Шейх – Київ;
      • 5 травня: Торонто – Київ, Дортмунд – Київ, Прага – Київ;
      • 7 травня: Мадрид – Київ, Мілан – Київ;
      • 9 травня: Мюнхен – Київ.

      Іноземці зможуть скористатися рейсами МАУ у зворотному напрямку та у ці ж дати вилетіти з України.

      Купити квитки можна через форму бронювання, яка відповідає рейсу та даті. За кожним із напрямків зафіксована єдина кінцева ціна. До неї входять усі податки та збори, а також перевезення одного місця зареєстрованого багажу вагою до 23 кілограмів.

      Реєструватимуть на рейси лише в аеропортах вильоту. Процедура – безкоштовна.

      квитки на спецрейси МАУ в Україну
      На сайті МАУ можна придбати квитки на спецрейси в Україну / Скриншот зі сайту МАУ

      Зверніть увагу! Загалом Україна за час карантину через коронавірус евакуювала з різних країн світу майже 145 тисяч своїх громадян. Спецрейси здійснювали українські авіакомпанії МАУ та SkyUP.

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Чехія Коронавірус в Україні Швейцарія Канада Новини Ізраїля Єгипет Нідерланди МАУ авіація
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