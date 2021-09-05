Мав психічні розлади: у Берліні афганець ножем поранив людей

У німецькому Берліні афганець посеред вулиці з ножем напав на жінку, яка працювала в саду. Їй на допомогу кинувся чоловік й також отримав поранення.

Попередньо відомо, що ймовірний нападник – афганець. Інцидент трапився 4 вересня.

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29-річний чоловік напав на людей в Німеччині

Чоловік у берлінському районі Вільмерсдорф з ножем накинувся на людей. Попередньо відомо, що чоловік спілкувався з 58-річною садівницею, яка працювала з зеленими насадженнями на вулиці. Згодом він витягнув ніж та наніс жінці кілька ножових поранень у шию.

Помітивши інцидент, на допомогу кинувся 66-річний чоловік. Нападник поранив і його – також завдав йому ножових поранень у районі шиї.

Постраждалих одразу ж доправили у лікарню та прооперували.

Чоловік психічно хворий

Поліцейські відразу ж на місці злочину затримали психічно хворого чоловіка. Слідчі розповіли, що афганець з 2016 року проживає у Німеччині. За інформацією поліції, хвороба також зіграла роль у скоєнні злочину.

Окрім того, поліція розслідує справу з "з точки зору можливого нападу з мотиву ісламістів".

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