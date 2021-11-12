Миф об эффективных управленцах-регионалах действительно живуч. Например, по результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в мае 2021 года, 13% украинцев назвали Януковича лучшим президентом в истории Украины.

До теми Феномен українського "медведчукізму": топ зрадників держави

Среди жителей юго-востока страны процент тех, кто так считает, еще выше. Но действительно ли в период правления Виктора Януковича и Николая Азарова экономика Украины чувствовала себя настолько хорошо?



13% украинцев назвали Януковича лучшим президентом / Скриншот с опроса "Рейтинга"



Среди жителей юго-востока страны процент тех, кто так считает, еще выше / Скриншот с опроса "Рейтинга"

Если вдуматься, правительство, которое довело свой народ до восстания и сбежало из страны, никак не может быть эффективным. Это нам подсказывает элементарный здравый смысл.

Падение экономики началось за Януковича

Простые и очевидные доводы работают не всегда. Поэтому давайте перейдем к беспристрастным цифрам и начнем с ВВП.

Как свидетельствует статистика, падение экономики в Украине началось примерно за год до Майдана – аж с 3 квартала 2012 года. То есть, в самый разгар той самой стабильности, которой до сих пор продолжают хвалиться члены команды Януковича.



Падение экономики в Украине началось примерно за год до Майдана / Фото 24 канала

В 3 и 4 квартале 2012 года ВВП Украины снизился на 1,3% и 2,7% соответственно. В первых трех кварталах 2013 года падение продолжалось. Динамика падения ВВП:

3 квартал 2012 года – 1,3%;

4 квартал 2012 года – 2,7%;

1 квартал 2013 года – 1,1%;

2 квартал 2013 года – 1,3%;

3 квартал 2013 года – 1,3%

Все это не секрет, и каждый может проверить эту информацию. Хотя в то время не было ни конфронтации с Россией, ни территориальных потерь, ни боевых действий.

Беда с золотовалютными резервами

Казалось бы, ничто не мешает развивать страну, тем не менее производство у крепких хозяйственников почему-то снижалось. И падал не только ВВП. Настоящая беда была с золотовалютными резервами.

Важливо Антикорупційний суд заочно заарештував Януковича у справі Межигір'я

Если в 2012 году они составляли 31,6 миллиарда долларов США, то на момент бегства Януковича – лишь 15 миллиардов. Всего за 2 года резервы сократились в 2 раза! И это без войны и кризиса, буквально на ровном месте!

Куда же исчезли эти резервы? В основном, пошли на имитацию той самой пресловутой стабильности. К примеру, доллар по 8 гривен уже с 2011 года не поддерживался торговым балансом, который был отрицательным. Украина не продавала столько, сколько покупала.

Для поддержания курса, власти стали просто понемногу тратить валютную заначку. Страна стала жить в долг.

Пока резервы были, курс гривны и имитацию стабильности удалось поддерживать. Поэтому обывателю казалось, что в стране все хорошо. Однако, к 2014 году резервы стали подходить к концу и Украина оказалась на грани банкротства.



К 2014 году резервы стали подходить к концу / Фото Unsplash

МВФ кредиты Януковичу к тому времени не давал, поскольку Украина просто не выполняла свои обязательства. Поэтому за деньгами оставалось идти только к России.

Кремль охотно готов был дать кредит, но в обмен на изменение внешнеполитического курса – отказ от евроинтеграции и разворот в сторону Таможенного союза.

Именно по этой причине Янукович в конечном итоге и вынужден был сорвать подписание ассоциации с ЕС. Что в итоге спровоцировало Революцию.

Бездарное правительство Януковича и Азарова

У нас в стране много говорят об идеологических причинах Майдана, но практически не говорят об экономических предпосылках. А они, как видим, были определяющими.

Не будь правительство Януковича-Азарова столь бездарным, в экономике не сложилась бы такая катастрофическая ситуация. Не пришлось бы бежать к Владимиру Путину за помощью и в угоду ему отказываться от евроинтеграции.

Цікаво Як Янукович тікав із України в 2014 році та які події це супроводжували: версія Азарова

Сегодня тогдашний премьер Николай Азаров хвалит свое правительство, утверждает, что эффективно управлял страной, а Украина при нем процветала. Но в 2013 году он признавал, что Украина находилась на грани банкротства, и только российский кредит спас ее от экономического краха.

То есть, глава украинского правительства, по сути, признался, что довел страну до банкротства. Ведь на тот момент он возглавлял Кабмин уже почти 4 года.



Николай Азаров признался, что довел страну до банкротства / Фото 24 канала

Поскольку тяжелый экономический кризис разразился после Майдана и бегства Януковича и Азарова из страны, многие решили, что Революция и послужила причиной этого кризиса.

На самом деле, экономика Украины стала падать за год до начала Революции. Золотовалютные резервы к началу Майдана уже сократились в 2 раза.

Не кризис стал следствием Майдана, а Майдан – следствием кризиса, который спровоцировала власть Януковича и Азарова.

Причем, спровоцировала на ровном месте, находясь в куда более выгодных условиях, чем те, в которых Украина находится сегодня.

Эту неприятную правду бывшие члены команды Януковича вспоминать не любят. Но гражданам Украины следует ее знать, чтобы не поддаваться на лозунги популистов и уловки нечестных политиков.