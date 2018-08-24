Маємо твердий намір розрубати останній вузол, – Порошенко на параді згадав про Церкву

Під час виступу на параді до Дня Незалежності України в центрі Києва Президент України Петро Порошенко згадав про Єдину помісну церкву України.

Перед урочистостями на Майдані Незалежності Порошенко разом з сім'єю молились за Україну у Софійському соборі.

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Під час свого виступу на параді глава держави також згадав про визнання єдиної Української православної церкви.

"Не може бути вільним тіло, коли душа в полоні! Нехай сьогодні нас почують і в Константинополі, і в Москві, і в Ватикані. Ми маємо твердий намір розрубати останній вузол, яким імперія намагається відчайдушно нас прив’язати до себе", – наголосив Порошенко.

Питання Томосу про автокефалію для виходить далеко за межі релігійного. Воно з того ж ряду, що зміцнення армії; що захист мови; що боротьба за членство в Євросоюзі та вступ до НАТО. Це ще один стратегічний орієнтир на нашому історичному шляху і вагома складова нашої незалежності pic.twitter.com/7VQtEWmplY — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 24 серпня 2018 р.

Він запевнив у рішучості покласти край "неканонічному перебуванню вагомої частини православної спільноти України у залежності від російської церкви".

Церкви, яка освячує гібридну війну Путіна проти України, церкви, яка і день, і ніч молиться за російську владу і за військо теж російське. Хрещення прийшло до нас від Константинопольської церкви-матері і саме з Києва розійшлося широкими просторами Східної Європи. Українське християнство має понад тисячолітню історію і зараз, коли ми відновили і захистили державну незалежність України зі столицею у Києві, немає жодних причин для того, щоб серед інших помісних православних церков не було рівної їм помісної православної церкви України,

– наголосив Президент України і такі його слова присутні на параді зустріли оплесками.

24 серпня Україна відзначає 27-му річницю Незалежності.

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