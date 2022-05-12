"Маєте страждати": на Донбасі почали примусову паспортизацію всіх вивезених з Маріуполя

Російські загарбники, бойовики з Донбасу та примусово мобілізовані вивезли на підконтрольні ним території із зони бойових дій в Маріуполі величезну кількість осіб. Здебільшого це – жінки та діти.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, одразу після примусового вивезення жителів Маріуполя, ще коли загарбники не контролювали більшу частину міста, росіяни почали робити все, аби ніхто не зміг повернутися до вільної української території. Карателі з ФСБ, а також ідейні кати з ОРДЛО займалися фільтрацією "евакуйованих" маріупольчан.

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Всі, хто підтримував Україну, хто спілкувався з ветеранами АТО/ООС або з діючими захисниками держави, або є їх родичем, були відправлені в напрямку Донецька. Про їх місцеперебування наразі нічого не відомо.

Росіяни та колаборанти хочуть, аби жителі Маріуполя страждали

Жителів Маріуполя, які пройшли фільтраційні табори, саджали до автобусів та фактично конвоювали до окупованого Чистякового (колишній Торез), Зугреса, Харцизька та Донецька.

Людей поселяли у школах та дитячих садочках без якихось умов для проживання, грошового забезпечення та підвезення достатньої кількості продуктів.

Виходити за межі "місць тимчасового перебування" маріупольчанам забороняли, оскільки боялися диверсій. Річ у тому, що попри всі фільтраційні заходи терористи отримали вказівку ставитися до примусово переміщених як до неблагонадійних. При цьому самі жителі портового міста Героїв не приховували свого ставлення до бойовиків, колаборантів та самих загарбників.

Вкрай погано до постраждалих з міста Марії ставилися й російські терористи та мешканці ОРДО. Людям з неприкритою злістю казали про те, що вони "занадто добре жили й тепер мають страждати".

Українські паспорти забирають у всіх

Представники окупаційної адміністрації Донецька напряму казали багатьом примусово евакуйованим, що відтепер вони "житимуть у Росії". Мовляв, незабаром Путін має визнати квазіреспубліки. Також загарбники пояснювали, що випускати маріупольчан на підконтрольну Україні територію вони не будуть "з міркувань безпеки". Тобто фактично росіяни не тільки розбомбили домівки людей та під загрозою застосування зброї змусили їх приїхати до бананових республік, вони ще й утримують людей попри їх волю.

Російські окупанти зазначили, що для "легального" проживання на окупованій частині Донеччини всі мають отримати паспорти так званої "ДНР". За даними українських спецслужб, людей змусили здати справжні документи – аби вони точно не змогли нікуди втекти, а також почали формувати списки на оформлення "документів" недореспубліки.

Обслуговувати тих, кого нелюди з Росії називають біженцями з Маріуполя, бойовики вирішили у так званому "районному відділі МВС" Будьонівського району Донецька. Станом на 10 травня черга на отримання "паспортів" Росії та недореспубліки була розписана до кінця червня – настільки велику кількість людей окупанти змусили виїхати на непідконтрольну Києву територію Донеччини.

Увесь час до отримання "документів" маріупольчанам доведеться не просто перебувати на ворожій території, але й фактично працювати за їжу. Адже загарбники вирішили "дати людям можливість" працювати: розбирати завали у місцях бойових зіткнень, займатися похованнями загиблих, а також перенесенням поранених. Фактично загарбники вивезли людей з одного пекла до іншого.