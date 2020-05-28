Майно групи АІС остаточно конфісковано за 100 млн доларів боргу Святаша і Полякова перед банком

Дніпровський районний суд Києва підтвердив застосування процедури спеціальної конфіскації активів і корпоративних прав групи компаній АІС, яка раніше належала екснардепам-"регіоналам" Дмитру Святашу і Василю Полякову.

Згідно з рішенням суду, активами групи АІС буде і далі керувати державне Агентство з розшуку та управління активами (АРМА).

Дане судове рішення ставить крапку в тривалій тяжбі по боргах АІС та її бенефіціарів перед "Укрсиббанком", що належить BNP Paribas, найбільшій фінансовій групі Євросоюзу. Йдеться про відшкодування заборгованості по кредитах, які більше 10 років тому були видані "УкрСиббанком" Дмитру Святашу і Василю Полякову. Згодом право вимоги за ними отримала група DCH, а загальна сума боргів колишніх політиків сьогодні перевищує суму $ 100 млн доларів. Група DCH неодноразово заявляла про те, що боржники зловживали депутатськими повноваженнями для ухилення від сплати податків, вчинення систематичного тиску на суди, органи прокурорського нагляду і правопорядку. Частина майна групи АІС була арештована в рамках розслідування кримінальної справи про незаконне заволодіння грошовими коштами "Укрсиббанку", і передано у до агентства АРМА, а потім в управління уповноваженої компанії. Протягом всього часу судового розгляду екснардепи чинять активний тиск на органи слідства, намагаючись "мітингами задавити суди, ДБР, прокуратуру і Агентство з управління активами АРМА".

Вивчивши обставини справи, суд постановив задовольнити позов ТОВ "Українська металургійна компанія" (компанія групи DCH, діючий кредитор підприємства і бенефіціарів АІС": "Застосувати спеціальну конфіскацію та передати у власність держави нерухоме майно та корпоративні права, які визнані речовими доказами в кримінальному провадженні, стягнути на користь ТОВ "Українська металургійна компанія" 2. 288 538 629б76 грн на відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочинами". З огляду на, що стягнути відповідну суму з фіктивних екскерівників підприємств АІС не є можливим, це буде здійснено за рахунок коштів від реалізації конфіскованого майна агентством АРМА.

У вердикті зазначається, що фіктивні екскерівники підприємств групи АІС пішли на угоду зі слідством, визнали свою провину і розкрили слідству злочинну схему Святаша і Полякова. Як випливає з тексту винесеного рішення, держава правомірно застосовує процедуру спецконфіскації щодо активів Святаша-Полякова, оскільки розвиток групи АІС пов'язано з рядом злочинів її бенефіціарів, які отримували незаконні вигоди від використання взятих у борг і не повернутих кредитору коштів.

Як відомо, з кінця минулого року Дмитро Святаш офіційно перебуває в розшуку за незаконне заволодіння коштами "Укрсиббанку" і, за даними ЗМІ, сховався від українського правосуддя з сім'єю на території Російської Федерації. Місце перебування Василя Полякова в даний час невідомо, раніше було вручено йому повідомлення про підозру в кримінальному злочині – шахрайському заволодінні коштами "УкрСиббанку". На думку економічних експертів, винесене у справі АІС судове рішення – прекрасний приклад покарання недобросовісних позичальників незалежно від періоду існування заборгованості та застосованих схем ухилення від її погашення. А також прецедент, який може бути використаний інвесторами і кредиторами для захисту своїх законних прав у судовому порядку.