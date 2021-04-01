Майно та статки Петра Порошенка: чим вражає декларація політика за 2020

Петро Порошенко – п'ятий президент України, а зараз нардеп та лідер партії "Європейська Солідарність" – 31 березня опублікував електронну декларацію за 2020 рік. Чим володіє родина політика – читайте у матеріалі 24 каналу.
Джерело:Єдиний державний реєстр декларацій
У декларації Петра Порошенка вказані низка підприємств та нерухомість. А також гривневі й валютні заощадження, і навіть картинна галерея.
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Майно та статки Петра Порошенка: дані декларації за 2020
Нерухомість
- Будинок із прибудовами у Козині під Києвом за 30 мільйонів гривень.
- 2 квартири у Києві та 1 у Вінниці. Ще 1 квартира у Києві є у дружини Порошенка Марини.
- Три земельні ділянки у Козині за 3 930 717, 1 090 800 і 479 427 гривень.
- Три земельні ділянки у Києві за 8 000 000, 10 861 100, 21 685 428 гривень.
- Також у власності Марини Порошенко – земельна ділянка в Київській області та будинок поруч.
- Окремо Петро Порошенко задекларував гараж на 24 "квадрати" та часткові права на "Базу відпочинку "Лебідь".
Предмети розкоші
- 84 картини незазначеної вартості (65 робіт українських та російських майстрів XIX – XX століть, 15 робіт "старих майстрів" і ще 4 – сучасних) та 7 скульптур.
- Меблеві гарнітури (наприклад, JUMBO COLLECTION, ціну якої важко визначити, адже й сьогодні у спеціалізованих магазинах її розраховують тільки за запитом клієнта).
- Цінні люстри (наприклад, MOSCATELLI – та ж історія з ціною за запитом), телевізори (як-от Bang & Olufsen, які не коштують менше за 100 тисяч), 5 наручних годинників (Hublot, Cartier тощо) ювелірні вироби та багато іншого.
Автомобілі
- Петро Порошенко власного авто, як показує декларація, не має. Він задекларував 2 службові машини, записані на "ЄС" (Mercedes-Benz S 500L 4MATIC і Mercedes-Benz S600L, обидві 2015 року).
- Але авто має Марина Порошенко – Jaguar XF 4.2 L V8 2008 року вартістю (на момент покупки) 454 646 гривень.
Бізнес
- Порошенко вказав у декларації корпоративні права на фірму "Екран", оцінені у 16 500 000 гривень (передані в управління).
- Також він є кінцевим бенефіціаром значної кількості компаній, як-от ПрАТ "Прайм Ессетс Кепітал", ПрАТ "Київський завод експериментальних конструкцій", ПрАТ "Севастопольський морський завод", АТ "Міжнародний Інвестиційний Банк (МІБ)".
- 5 президент є власником і багатьох підприємств, пов'язаних зі ЗМІ – фірми "Екран", ТОВ "Максимум ТВ-Київ", ТОВ "Максимум ТВ-Дніпропетровськ", ТОВ "Максимум ТВ-Донецьк", ТОВ "Максимум ТВ-Миколаїв", ТОВ "Телерадіокомпанія НБМ" і "Телерадіокомпанія НБМ-Запоріжжя" тощо.
Однак у декларації є ПрАТ "Прайм Ессетс Кепітал", частиною акцій якого володіє Порошенко з 2005 та 2006 років. Саме це підприємство значиться як засновник ТОВ "Телеканал "Прямий", як свідчить портал Youcontrol.
Прибутки
- Зарплата за основним місцем роботи – 504 540 гривень.
- Відсотки від банківського вкладу – 7 016 338 гривень.
- Дивіденди від вже згаданого вище "Прайм Ессетс Кепітал" – 199 975 230 гривень.
- Дивіденди за іноземними цінними паперами – 14 227 550 гривень.
- Ще 295 000 – від відчуження рухомого майна.
- Марина Порошенко заробила дуже мало у 2020 році – усього 66 000 зарплати за основним місцем роботи.
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Заощадження
- Готівкою Порошенко тримає 51 200 000 доларів і 423 300 000 гривень.
- На рахунках – 3 089 180 доларів, 331 292 гривень, 43 861 євро, і ще 8 190 000 гривень – у "Прайм Ессетс Кепітал".
- За кордоном на рахунку в Kathrein Privatbank AG Порошенко має 500 000 доларів і 49 908 фунтів стерлінгів.