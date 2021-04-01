Майно та статки Петра Порошенка: чим вражає декларація політика за 2020

Петро Порошенко – п'ятий президент України, а зараз нардеп та лідер партії "Європейська Солідарність" – 31 березня опублікував електронну декларацію за 2020 рік. Чим володіє родина політика – читайте у матеріалі 24 каналу.

У декларації Петра Порошенка вказані низка підприємств та нерухомість. А також гривневі й валютні заощадження, і навіть картинна галерея.

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Майно та статки Петра Порошенка: дані декларації за 2020

Нерухомість

Будинок із прибудовами у Козині під Києвом за 30 мільйонів гривень.

2 квартири у Києві та 1 у Вінниці. Ще 1 квартира у Києві є у дружини Порошенка Марини.

Три земельні ділянки у Козині за 3 930 717, 1 090 800 і 479 427 гривень.

Три земельні ділянки у Києві за 8 000 000, 10 861 100, 21 685 428 гривень.

Також у власності Марини Порошенко – земельна ділянка в Київській області та будинок поруч.

Окремо Петро Порошенко задекларував гараж на 24 "квадрати" та часткові права на "Базу відпочинку "Лебідь".

Предмети розкоші

84 картини незазначеної вартості (65 робіт українських та російських майстрів XIX – XX століть, 15 робіт "старих майстрів" і ще 4 – сучасних) та 7 скульптур.

Меблеві гарнітури (наприклад, JUMBO COLLECTION, ціну якої важко визначити, адже й сьогодні у спеціалізованих магазинах її розраховують тільки за запитом клієнта).

Цінні люстри (наприклад, MOSCATELLI – та ж історія з ціною за запитом), телевізори (як-от Bang & Olufsen, які не коштують менше за 100 тисяч), 5 наручних годинників (Hublot, Cartier тощо) ювелірні вироби та багато іншого.

Автомобілі

Петро Порошенко власного авто, як показує декларація, не має. Він задекларував 2 службові машини, записані на "ЄС" (Mercedes-Benz S 500L 4MATIC і Mercedes-Benz S600L, обидві 2015 року).

Але авто має Марина Порошенко – Jaguar XF 4.2 L V8 2008 року вартістю (на момент покупки) 454 646 гривень.

Бізнес

Порошенко вказав у декларації корпоративні права на фірму "Екран", оцінені у 16 500 000 гривень (передані в управління).

Також він є кінцевим бенефіціаром значної кількості компаній, як-от ПрАТ "Прайм Ессетс Кепітал", ПрАТ "Київський завод експериментальних конструкцій", ПрАТ "Севастопольський морський завод", АТ "Міжнародний Інвестиційний Банк (МІБ)".

5 президент є власником і багатьох підприємств, пов'язаних зі ЗМІ – фірми "Екран", ТОВ "Максимум ТВ-Київ", ТОВ "Максимум ТВ-Дніпропетровськ", ТОВ "Максимум ТВ-Донецьк", ТОВ "Максимум ТВ-Миколаїв", ТОВ "Телерадіокомпанія НБМ" і "Телерадіокомпанія НБМ-Запоріжжя" тощо.

Прибутки

Зарплата за основним місцем роботи – 504 540 гривень.

Відсотки від банківського вкладу – 7 016 338 гривень.

Дивіденди від вже згаданого вище "Прайм Ессетс Кепітал" – 199 975 230 гривень.

Дивіденди за іноземними цінними паперами – 14 227 550 гривень.

Ще 295 000 – від відчуження рухомого майна.

Марина Порошенко заробила дуже мало у 2020 році – усього 66 000 зарплати за основним місцем роботи.

ТОВ "Телеканал "Прямий" у декларації не значиться. Це не дивно, адже Порошенко заявив, що придбав цей ЗМІ у лютому 2021, а декларація – за 2020.у декларації є ПрАТ "Прайм Ессетс Кепітал", частиною акцій якого володіє Порошенко з 2005 та 2006 років. Саме це підприємство значиться як засновник ТОВ "Телеканал "Прямий", як свідчить портал Youcontrol

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Заощадження

Готівкою Порошенко тримає 51 200 000 доларів і 423 300 000 гривень.

На рахунках – 3 089 180 доларів, 331 292 гривень, 43 861 євро, і ще 8 190 000 гривень – у "Прайм Ессетс Кепітал".

За кордоном на рахунку в Kathrein Privatbank AG Порошенко має 500 000 доларів і 49 908 фунтів стерлінгів.

Порошенка можна виділити закордонні: у серпні 2020 політик витратив на юридичні послуги у Великій Британії 467 892 гривні, а потім ще 2 254 907 гривень.