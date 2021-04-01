Майно та статки Петра Порошенка: чим вражає декларація політика за 2020

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Петро Порошенко – п'ятий президент України, а зараз нардеп та лідер партії "Європейська Солідарність" – 31 березня опублікував електронну декларацію за 2020 рік. Чим володіє родина політика – читайте у матеріалі 24 каналу.

Джерело:

Єдиний державний реєстр декларацій

У декларації Петра Порошенка вказані низка підприємств та нерухомість. А також гривневі й валютні заощадження, і навіть картинна галерея.

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Майно та статки Петра Порошенка: дані декларації за 2020

Нерухомість

  • Будинок із прибудовами у Козині під Києвом за 30 мільйонів гривень.
  • 2 квартири у Києві та 1 у Вінниці. Ще 1 квартира у Києві є у дружини Порошенка Марини.
  • Три земельні ділянки у Козині за 3 930 717, 1 090 800 і 479 427 гривень.
  • Три земельні ділянки у Києві за 8 000 000, 10 861 100, 21 685 428 гривень.
  • Також у власності Марини Порошенко – земельна ділянка в Київській області та будинок поруч.
  • Окремо Петро Порошенко задекларував гараж на 24 "квадрати" та часткові права на "Базу відпочинку "Лебідь".

Предмети розкоші

  • 84 картини незазначеної вартості (65 робіт українських та російських майстрів XIX – XX століть, 15 робіт "старих майстрів" і ще 4 – сучасних) та 7 скульптур.
  • Меблеві гарнітури (наприклад, JUMBO COLLECTION, ціну якої важко визначити, адже й сьогодні у спеціалізованих магазинах її розраховують тільки за запитом клієнта).
  • Цінні люстри (наприклад, MOSCATELLI – та ж історія з ціною за запитом), телевізори (як-от Bang & Olufsen, які не коштують менше за 100 тисяч), 5 наручних годинників (Hublot, Cartier тощо) ювелірні вироби та багато іншого.

Автомобілі

  • Петро Порошенко власного авто, як показує декларація, не має. Він задекларував 2 службові машини, записані на "ЄС" (Mercedes-Benz S 500L 4MATIC і Mercedes-Benz S600L, обидві 2015 року).
  • Але авто має Марина Порошенко – Jaguar XF 4.2 L V8 2008 року вартістю (на момент покупки) 454 646 гривень.

Бізнес

  • Порошенко вказав у декларації корпоративні права на фірму "Екран", оцінені у 16 500 000 гривень (передані в управління).
  • Також він є кінцевим бенефіціаром значної кількості компаній, як-от ПрАТ "Прайм Ессетс Кепітал", ПрАТ "Київський завод експериментальних конструкцій", ПрАТ "Севастопольський морський завод", АТ "Міжнародний Інвестиційний Банк (МІБ)".
  • 5 президент є власником і багатьох підприємств, пов'язаних зі ЗМІ – фірми "Екран", ТОВ "Максимум ТВ-Київ", ТОВ "Максимум ТВ-Дніпропетровськ", ТОВ "Максимум ТВ-Донецьк", ТОВ "Максимум ТВ-Миколаїв", ТОВ "Телерадіокомпанія НБМ" і "Телерадіокомпанія НБМ-Запоріжжя" тощо.
Зверніть увагу: ТОВ "Телеканал "Прямий" у декларації не значиться. Це не дивно, адже Порошенко заявив, що придбав цей ЗМІ у лютому 2021, а декларація – за 2020.

Однак у декларації є ПрАТ "Прайм Ессетс Кепітал", частиною акцій якого володіє Порошенко з 2005 та 2006 років. Саме це підприємство значиться як засновник ТОВ "Телеканал "Прямий", як свідчить портал Youcontrol.

Прибутки

  • Зарплата за основним місцем роботи – 504 540 гривень.
  • Відсотки від банківського вкладу – 7 016 338 гривень.
  • Дивіденди від вже згаданого вище "Прайм Ессетс Кепітал" – 199 975 230 гривень.
  • Дивіденди за іноземними цінними паперами – 14 227 550 гривень.
  • Ще 295 000 – від відчуження рухомого майна.
  • Марина Порошенко заробила дуже мало у 2020 році – усього 66 000 зарплати за основним місцем роботи.

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Заощадження

  • Готівкою Порошенко тримає 51 200 000 доларів і 423 300 000 гривень.
  • На рахунках – 3 089 180 доларів, 331 292 гривень, 43 861 євро, і ще 8 190 000 гривень – у "Прайм Ессетс Кепітал".
  • За кордоном на рахунку в Kathrein Privatbank AG Порошенко має 500 000 доларів і 49 908 фунтів стерлінгів.
З цікавих витрат Порошенка можна виділити закордонні: у серпні 2020 політик витратив на юридичні послуги у Великій Британії 467 892 гривні, а потім ще 2 254 907 гривень.