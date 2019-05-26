П'яний "Майор-антикорупціонер" на "єврономерах" збив дитину у Києві

"Майор" організації "Міжнародний антикорупційний комісаріат" Ігор Гергишан збив дитину. У підсумку неповнолітнього госпіталізували: медики діагностували травму стегна та тазу. Інцидент трапився увечері, близько 22:30, 25 травня на вулиці Полковій.

За словами винуватця ДТП, він працює на генерала у відставці, "який займається дуже важливими справами щодо антикорупційної діяльності". Також чоловік переконує, що у момент наїзду на дитину за кермом сидів не він, а інша особа, яка "кудись ділася".

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Очевидці, зі свого боку, розповіли, що інцидент стався в житловій зоні, а сама водій був у стані алкогольного сп'яніння. Судячи з фото, його машина маэ так звані "єврономери".

Про "Міжнародний антикорупційний комісаріат" інформації – дуже мало. Згідно з відкритими джерелами, вона є зареєстрованою у Києві як громадська організація. Офіс розташовується у самісінькому серці столиці – на Хрещатику. Засновник організації – Анатолій Гулеватий і Юрій Крихта. Щодо першого, то людина з такими ім'ям і прізвищем у 2006 році балотувалася до Верховної Ради V скликання. Йшов він у парламент у "Блоці Юрія Кармазіна".

На жаль, це не перша ДТП в Україні, яку скоюють службовці або чиновники. Зокрема, на початку травня на Київщині депутат міськради Яготина на своєму автомобілі зіткнувся з мотоциклом. У результаті як сам мотоцикліст, так і його пасажир загинули на місці. Також відомо, водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння.