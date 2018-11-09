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      Майор поліції, якого впіймали на захмарному хабарі, виявився помічником нардепки Чорновол

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      Майора поліції впіймали на хабарі
      Майора поліції впіймали на хабарі / Прес-служба Операції Об'єднаних сил

      Керівник відділення поліції у Краматорську Сергій Янголенко, якого на початку жовтня затримали на хабарі у розмірі 200 тисяч гривень, виявився помічником народної депутатки Тетяни Чорновол.

      На захист підозрюваного стали народні депутати з "Народного фронту", а сама Тетяна Чорновол збирається рятувати свого помічника. Про це вона заявила в ефірі каналу "1+1".

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      "Це моя особиста війна з Матіосом. Янголенко на початку свого призначення зупинив фуру фабрики "Хамадей", набиту цигарками. Після того, як ці цигарки були конфісковані на користь держави, Матіос оголосив війну. З хабарем взяли когось іншого, а на нього повісили цей злочин. Це було інсценування", – прокоментувала нардепка.

      До того, як розпочати службу у дружківській поліції, Сергій Янголенко служив у "Беркуті" та був командиром батальйону "Харків-1".


      Сергій Янголенко

      Зараз ведуться першочергові слідчі дії, а також обшуки за місцем роботи та проживання підозрюваного. 

      Нагадаємо, що брата підозрюваного Андрія Янголенка у 2015 році обвинувачували у підготовці низки замахів, зокрема на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

      Теги: Новини України Поліція Корупція Хабар Новини Краматорська Кримінальні новини Народний фронт
      Джерело: 24 канал
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