Майор поліції, якого впіймали на захмарному хабарі, виявився помічником нардепки Чорновол

Керівник відділення поліції у Краматорську Сергій Янголенко, якого на початку жовтня затримали на хабарі у розмірі 200 тисяч гривень, виявився помічником народної депутатки Тетяни Чорновол.

На захист підозрюваного стали народні депутати з "Народного фронту", а сама Тетяна Чорновол збирається рятувати свого помічника. Про це вона заявила в ефірі каналу "1+1".

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"Це моя особиста війна з Матіосом. Янголенко на початку свого призначення зупинив фуру фабрики "Хамадей", набиту цигарками. Після того, як ці цигарки були конфісковані на користь держави, Матіос оголосив війну. З хабарем взяли когось іншого, а на нього повісили цей злочин. Це було інсценування", – прокоментувала нардепка.

До того, як розпочати службу у дружківській поліції, Сергій Янголенко служив у "Беркуті" та був командиром батальйону "Харків-1".



Сергій Янголенко

Зараз ведуться першочергові слідчі дії, а також обшуки за місцем роботи та проживання підозрюваного.

Нагадаємо, що брата підозрюваного Андрія Янголенка у 2015 році обвинувачували у підготовці низки замахів, зокрема на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.