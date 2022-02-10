Майже +13 градусів: на "Академіку Вернадському" зафіксували рекордну температуру

В Антарктиді, на українській станції "Академік Вернадський" в лютому зафіксували новий температурний рекорд. Стовпчики термометрів там показали +12,7 градуса.

Ця температура повітря на один градус вища за попередній рекорд. Його встановили у 1985 році.

Читайте також Рятувальники відкопуються: спостережний пост у Карпатах замело снігом

На "Академіку Вернадському" рекордна температура

Цього тижня на нашій станції був зареєстрований температурний рекорд +12,7 градуса,

– повідомили у центрі.

Метеоролог 26-ї УАЕ Олександр Надточій повідомив, що попередній рекорд становив +11,7 градуса.

Водночас аномальні температури були відзначені й на інших антарктичних станціях на острові Кінг Джордж, який розташований на північ від "Вернадського".

Науковці пов'язують таке різке потепління з явищем "атмосферної ріки", посиленим ефектом "гірського фену".



На "Академіку Вернадському" зафіксували рекордну температуру / Фото НАНЦ

Що таке "атмосферна ріка" й ефект "гірського фену"

Атмосферна ріка – це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, яка швидко перенесла теплі маси повітря та вологи з тропіків в Антарктиду. Це явище у межах спільних досліджень в Антарктиді вивчають французькі та українські метеорологи.

Ефект "гірського фену" – сильний теплий вітер з гір. У час реєстрації температурного рекорду сила вітру була досить висока – 27,9 метра за секунду. Причиною розвитку цього ефекту є утворення опадів над горами (від чого повітря втрачає вологу і нагрівається).

Оскільки внаслідок посилення глобального потепління очікується збільшення кількості опадів в полярних районах, то й інтенсивність "фенів" надалі посилюватиметься.

У Національному антарктичному науковому центрі наголосили, що такі температурні рекорди насторожують. Вони є одним зі свідчень зміни клімату.

Зверніть увагу – рятувальники відкопують спостережний пост у Карпатах: дивіться відео

Уривок з допису Національного антарктичного наукового центру:

у грудні 2021 на станції "Академік Вернадський" зафіксували інший рекорд – висота снігового покриву сягнула 3 метрів.

"Цього тижня на нашій станції був зареєстрований температурний рекорд + 12,7 С°. Як зазначає Олександр Надточій, метеоролог 26-ї УАЕ, "попередній рекорд був зафіксований 1985 року, і він становив +11,7 С°". Водночас аномальні температури були відзначені й на інших антарктичних станціях на острові Кінг Джордж, що розташований північніше "Вернадського".

Науковці пов'язують таке різке потепління з явищем "атмосферної ріки", посиленим ефектом "гірського фену".

Такі температурні рекорди насторожують, адже вони є одним зі свідчень зміни клімату. Нагадуємо, що в грудні на нашій станції був зафіксований інший рекорд – висота снігового покриву сягнула 3 метрів".