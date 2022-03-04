Майже 20 тисяч українських туристів застрягли у Єгипті

Про факт перебування 20 тисяч туристів в Єгипті повідомили представники українського посольства в Каїрі. Вони також активно займаються транспортуванням цих людей до Європи.

Кількість туристів, які застрягли на єгипетських курортах оцінюється від 17 500 до 20 000 осіб. Більшість з них знаходяться в Шарм-ель-Шейху та Хургаді, а деякі на південь – у Марса-Аламі.

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Заступник голови посольства Євген Жупеєв, повідомив, що деякі туристи вилетіли з власної ініціативи, але посольство працює з владою Єгипту та туристичними компаніями над організацією повернення до сусідніх з Україною країн.

Багато хто з них дзвонить, хоче повернутися і просить повернути їх, щоб воювати з російськими солдатами,

– сказав Жупеєв.

Проте, за його словами, посольство займається тільки організацією повернення в треті країни, передає Reuters.

Єгипет, який має тісні стосунки з Росією, але проголосував на Генеральній Асамблеї ООН за засудження вторгнення агресорки на територію України, дозволяв українцям безкоштовно проживати у тризіркових готелях стільки, скільки їм потрібно, повідомив заступник голови посольства.

"Ми очікуємо, що європейські країни дадуть нам зелене світло на їх прийом українців. Наші союзники там знаходять аеропорти, які можуть приймати українців з Єгипту", – сказав він.

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