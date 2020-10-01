На трьох шахтах, де закінчилися протестні акції, поновлюється виробництво.

Майже 400 шахтарів шахт "Родина", "Гвардійська" та "Тернівська" Криворізького залізорудного комбінату припинили підземний протест і піднялися на поверхню, продовжують страйкувати 24 працівники шахти "Жовтнева". Про це УНІАН повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

"У підземних протестах брали участь 417 шахтарів. Спочатку 415, потім додалися дві жінки. Зараз під землею 24. Тобто піднялися 393 шахтаря", – сказав Волинець

Також він зазначив, що на трьох шахтах, де закінчилися протестні акції, поновлюється виробництво.

"Починають працювати з видобутку, починаються ремонтні роботи, тому що під час простою не все підтримувалося в належному стані", – повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня гірники залізорудної шахти "Жовтнева" в Кривому Розі після нічної зміни відмовилися підійматися на поверхню. Вони оголосили акцію протесту з вимогою підвищити зарплату, звільнити менеджмент, повернути пільговий стаж за списками 1 і 2, а також припинити порушення при атестації.

24 вересня керівництво Криворізького залізорудного комбінату заявило, що, оскільки подальше перебування під землею несе потенційну загрозу для здоров'я і життя шахтарів, оголошено про початок процедури зупинки всіх структурних підрозділів підприємства і виведення всіх колективів у простій.