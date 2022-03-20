Майже 90% українців вважають неприйнятним перемир'я до виведення російських військ з України

Більшість опитаних українців вважають неприйнятним підписання тимчасового перемир’я з російським агресором без виведення російських військ з України.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 18 березня.

Увага Стане фатальною помилкою Лукашенка, – ЗСУ зафіксували ознаки підготовки Білорусі до вторгнення

Підписання тимчасового перемир'я з Росією без виведення її військ із території України, на думку населення, є неприйнятним. Так вважають 89%,

– свідчать результати опитування.



Українці проти підписання миру до виведення військ РФ / Інфографіка Рейтинг

В перемогу вірить більшість українців

До слова, віра у перемогу серед українців залишається на найвищому рівні: 93% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії.

Впевненість у перемозі переважає в усіх регіонах країни.

Що треба знати про опитування

Соціологи опитали 18 березня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера 1000 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Вам також може бути цікаво: This is Ukraine – дивитись відео