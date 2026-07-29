Понад 1300 окупантів ліквідовано за добу: втрати ворога на 29 липня

Українські Сили оборони продовжують завдавати російській армії значних втрат на всіх напрямках фронту. Лише за минулу добу окупанти втратили ще понад 1300 військовослужбовців, а також десятки одиниць важкої техніки та озброєння.

Про актуальні втрати ворога розповіли у Генштабі.

Які втрати Росії на війні?

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 29 липня 2026 року загальні бойові втрати російської армії орієнтовно становлять:

Особовий склад – ~1 443 450 (+1 310)

Танки – 12 227 (+1)

Бойові броньовані машини – 25 044 (+6)

Артилерійські системи – 46 962 (+60)

РСЗВ – 1 973 (+3)

Засоби ППО – 1 521 (+2)

Літаки – 439

Гелікоптери – 354

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 432 778 (+1 468)

Наземні робототехнічні комплекси – 2 063 (+9)

Кораблі/катери – 34

Підводні човни – 2

Автомобільна техніка та автоцистерни – 127 181 (+331)

Спеціальна техніка – 4 478 (+2)

Крилаті ракети – 4 950

Втрати ворога у війні станом на 29 липня / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, українська тактична авіація успішно уразила російську бронетехніку на Запорізькому напрямку. Льотчик 114 бригади тактичної авіації з позивним OSCAR під час одного бойового вильоту знищив одразу чотири броньовані машини окупантів.

Перед ударом оператори безпілотників провели повітряну розвідку та виявили ангар, де російські військові приховали техніку, після чого координати оперативно передали на командний пункт. Пілот розповів, що отримав наказ на бойовий виліт, вийшов у визначений район і завдав точного бомбового удару, а вже за кілька хвилин розвідка підтвердила знищення машин ворога.

Для виконання завдання український захисник застосував винищувач МіГ-29, оснащений високоточними керованими авіаційними бомбами GBU-39. У Повітряних Силах зазначили, що OSCAR є одним із найдосвідченіших пілотів української тактичної авіації: від початку повномасштабної війни він здійснив понад 400 бойових вильотів і знищив понад 150 наземних та близько 15 повітряних цілей противника.