Майже у центрі Львова посеред дороги почав бити фонтан: відео

У Львові на вулиці Левицького 22 липня просто посеред дороги почав бити фонтан. Вода залила усю проїжджу частину.

Відповідне відео опублікували у мережі. Наразі невідомо, чи на місце інциденту скерували аварійну службу.

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Фонтан почав бити посеред дороги

Майже у центрі Львова 22 липня посеред дороги почав бити фонтан. Інцидент трапився на вулиці Костя Левицького біля будинку № 20. Вода затопила проїжджу частину і продовжує текти. Проїхати цією ділянкою дороги й не намочити авто наразі неможливо.

За інформацією "Варта 1", інцидент трапився приблизно о 13:30. Очевидно, що там прорвало трубу. Однак наразі невідомо, чи на місце події скерували відповідні служби для проведення аварійного ремонту.

Дивіться відео, як у Львові посеред дороги б'є фонтан: