Фактично на всій території України оголосили повітряну тривогу

2 квітня 2022 , 03:49
Читать новость на русском

Фактично на всій території України оголосили повітряну тривогу. Сирени лунають у Києві, Львові, Полтаві, Сумах, Миколаєві, Одесі тощо.

Відповідну інформацію про тривогу влада почала публікувати орієнтовно 03:38 2 квітня. Людей закликають негайно пройти в укриття. 

Зауважте Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів

Сирени фактично лунають на всій території України

Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
 – повідомили у КМДА. 

Окрім столиці, сирени лунають також на:

  • Львівщині;
  • Буковині;
  • Вінниччині;
  • Полтавщині;
  • Кіровоградщині;
  • Рівненщині;
  • Волині;
  • Черкащині;
  • Житомирщині;
  • Одещині;
  • Миколаївщині;
  • Хмельниччині;
  • Сумщині;
  • Тернопільщині;
  • Чернігівщині;
  • Харківщині;
  • Закарпатті;
  • Дніпропетровщині;
  • Запоріжчині;
  • Івано-Франківщині.

До теми: скільки сирен звучало в Україні від початку війни – дивіться відео

 

Автор: Діана Квасневська