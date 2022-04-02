Фактично на всій території України оголосили повітряну тривогу. Сирени лунають у Києві, Львові, Полтаві, Сумах, Миколаєві, Одесі тощо.

Відповідну інформацію про тривогу влада почала публікувати орієнтовно 03:38 2 квітня. Людей закликають негайно пройти в укриття.

Зауважте Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів

Сирени фактично лунають на всій території України

Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

– повідомили у КМДА.

Окрім столиці, сирени лунають також на:

Львівщині;

Буковині;

Вінниччині;

Полтавщині;

Кіровоградщині;

Рівненщині;

Волині;

Черкащині;

Житомирщині;

Одещині;

Миколаївщині;

Хмельниччині;

Сумщині;

Тернопільщині;

Чернігівщині;

Харківщині;

Закарпатті;

Дніпропетровщині;

Запоріжчині;

Івано-Франківщині.

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