Фактично на всій території України оголосили повітряну тривогу
2 квітня 2022 , 03:49Читать новость на русском
Фактично на всій території України оголосили повітряну тривогу. Сирени лунають у Києві, Львові, Полтаві, Сумах, Миколаєві, Одесі тощо.
Відповідну інформацію про тривогу влада почала публікувати орієнтовно 03:38 2 квітня. Людей закликають негайно пройти в укриття.
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Сирени фактично лунають на всій території України
Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
– повідомили у КМДА.
Окрім столиці, сирени лунають також на:
- Львівщині;
- Буковині;
- Вінниччині;
- Полтавщині;
- Кіровоградщині;
- Рівненщині;
- Волині;
- Черкащині;
- Житомирщині;
- Одещині;
- Миколаївщині;
- Хмельниччині;
- Сумщині;
- Тернопільщині;
- Чернігівщині;
- Харківщині;
- Закарпатті;
- Дніпропетровщині;
- Запоріжчині;
- Івано-Франківщині.
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