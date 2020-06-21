Активісти КиївПрайд провели акцію під назвою "Мати зрозуміє та підтримає" 21 червня у Києві. Вони додали до монументу "Батьківщини-матері" прапор ЛГБТ-спільноти.

Зробили це у креативний спосіб: запустили біля монумента дрон, до якого і прикріпили веселковий стяг. Відео активісти оприлюднили у своїй фейсбук-спільноті.

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Зауважимо, що у певний момент коптер завис над пам'ятником таким чином, що створив враження ніби прапор закріплений на мечі скульптури.

Водночас, інший дрон фільмував потрібний ракурс.

"Батьківщина-мати" за рівність для всіх! Великий ЛГБТ + прапор сьогодні майорить над усім Києвом. Далі буде...

– мовиться у дописі.

Зауважимо, що марші рівності КиївПрайд щороку відбуваються у столиці. Щоправда, цьогорічний довелося скасувати через пандемію COVID-19. Втім, організатори пропонували провести його вдома: намалювати плакат, зробити райдужний макіяж чи загорнутися у ЛГБТ-прапор та поширити відповідне фото у соцмережах.

"Батьківщина-мати" і ЛГБТ-прапор: відео

Що відомо про КиївПрайд