Медіа та олігархи завжди разом, або Чому Медведчук скуповує телеканали?

Ні для кого не є одкровенням інформація, що більшість вітчизняних телеканалів належать олігархам.

Чи те, що для більшості товстосумів їхні медіаактиви – затратні, тобто на утримання телеканалів, на виробництво новин та різноманітних ток-шоу витрачаються шалені гроші, які жодною рекламою не відіб'єш.

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Також більшість олігархічних каналів взагалі рекламу не показують. При цьому необізнаний глядач думає: "Як круто, немає дратівливо-безкінечної реклами". Утім, маєте розуміти, що рекламою традиційний канал заробляє гроші – на свою виробничу діяльність, на зарплати журналістам, які роблять збалансовані і правдиві новини. А от якщо реклами на каналі немає, то зарплати журналістам платить олігарх-власник, який за те вимагає від них лояльності. На таких каналах глядач чесної і правдивої інформації ніколи не дочекається, адже від самого початку їх створювали з іншою метою. Для довідки, реклами немає чи зовсім мало на телеканалах "112" та NewsOne...

Не для глядача стараються

Олігархам власні телеканали потрібні для двох речей: захисту своїх бізнесів та просування власних політичних проектів. Наведу приклад останнього: коли Олег Ляшко був політичним проектом Ріната Ахметова, то мало не оселився в новинах телеканалу "Україна", що й належить Ахметову. Телеканал просто безкінечно транслював позитивні сюжети про головного радикала країни, які чергувалися із позитивними сюжетами про самого Ахметова та його фонд.

Як за допомогою медіа олігарх захищає свій бізнес?

Медійний захист олігархи вмикають тоді, коли мають конфлікти з конкурентами чи з владою. Все, що він робить – дає команду своїм журналістам, як власник медіа, топити конкурента, критикувати владу й відбілювати себе. Так робив канал "1+1", коли в його власника – олігарха Ігоря Коломойського президент Петро Порошенко відбирав "Приватбанк". Під час розпалу цієї ворожнечі, коли не включиш "ТСН" – неодмінно дізнаєшся, як багато Коломойський зробив для порятунки країни у 2014 році, і який поганий Порошенко, що незаконно відбирає в Коломойського "Приватбанк".

Своєю чергою на "5 каналі", що у ті часи належав Порошенку, можна було почути цілком протилежне, а саме: як багато Коломойський украв з "Приватбанку", але який молодець Порошенко – він, націоналізувавши "Приватбанк", рятує банківську систему України.

Така система медійного стирмування і противаг, що роками існувала в Україні, всім була відома і досить передбачувана. Коли вмикаєш телевізор, то знаєш, що очікувати: подобається Зеленський – вмикай "1+1", подобається Порошенко – дивись "Прямий" і т.д.

Але тепер усе по-іншому – вітчизняні телеканали узявся активно скуповувати кум Путіна Віктор Медведчук. Внутрішній проукраїнський баланс на медіаринку нині порушений, й мізки нашим співгромадянам тепер промиватимуть рупори Кремля: на "112", на ZIK, на NewsOne... А тепер, подейкують, що Медведчукові вдалося перекупити навіть "Інтер" в опального олігарха Фірташа. Ба більше, кажуть, що Медведчук купив також "5 канал" і "Прямий"...

Якихось документальних підтверджень цьому немає, проте, для мене особисто підтвердженням будуть не якісь папери, а зміна редакційної політики та риторики на цих каналах: коли там почнуть наввипередки товкти про необхідність миру для України за будь-яку ціну і про Медведчука-миротворця.

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