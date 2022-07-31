Спалили документи, сховали форму і зброю: лікар з Маріуполя розповів, як переховував військових

На початку бойових дій у Маріуполі кілька поранених військових потрапили до однієї з лікарень і на момент приходу окупантів вони залишалися там. Тому лікар вирішив врятувати наших захисників та захисниць.

На такий вчинок наважився 53-річний Микола з Маріуполя, який працював хірургом-офтальмологом в одній із міських лікарень. Ім'я чоловіка змінене, оскільки він не хотів нашкодити своїм близьким, які досі перебувають у Маріуполі. Свою історію медик розповів у межах проєкту "СВОЇ" на 24 каналі.

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Наших воїнів зрадила головна лікарка

Микола розповів, що на момент приходу окупантів у лікарні перебували 7 наших воїнів – 6 чоловіків та 1 жінка. Для того, аби врятувати їх, медики спалили їхні історії хвороб, заховали військовий одяг і зброю, а захисників та захисниць переодягнули в цивільний одяг. Також воїнам вигадали різні легенди, щоб окупанти не дізналися, що вони з ЗСУ.

Однак врятувати військових, попри старання Миколи та його колег не вдалося через зраду. Головна лікарка Валентина Чехова привела до лікарні ворожого командира і видала їм військових. Їх забрали окупанти, тому про їхню долю зараз нічого не відомо.

Микола пригадав, що розповів Валентині Чеховій напередодні про те, що зробили для порятунку воїнів і вона повністю підтримала це. Однак згодом її думка змінилася повністю.

Це було її добровільне рішення. У лікарню вона прийшла пізніше. Я розказав, що це наші хлопці з ЗСУ і ми спалили їхні історії хвороби. Вона сказала, що це добре, що так і треба було робити. Але що в неї в голові далі відбулося – я не знаю. Може, тому, що їжі мало було. Не знаю. Ніхто не може зрозуміти цей вчинок. Вона казала: "А чого вони мають за нашими спинами ховатися?". Що це означає для неї, я не розумію,

– пригадав лікар.

Після вчинку головної лікарки увесь персонал перестав з нею розмовляти, бо ніхто не міг зрозуміти, як можна так вчинити.

Лікарю погрожували розстрілом

Окупанти дізналися, що за переховуванням наших захисників та захисниць стоїть Микола, тому його повели на допит. Забрали в нього документи та намагалися випитати інформацію про військових. Однак, як пригадує сам лікар, він навмисно не випитував у військових нічого, тому знав лише їхні імена. Тому й окупантам нічого було сказати.

Потім паспорт віддали, а ключі від машини забрали. Сказали, якщо вийду з будівлі – стрілятимуть без попередження. А мені двічі пояснювати таке не треба було,

– розповів лікар.

Що зараз з тими, кого забрали окупанти – Микола не знає. Інформацію про ще 2 важкопоранених воїнів з ЗСУ та "Правого сектора" лікар передав спецслужбам після того, як йому вдалося дивом виїхати з Маріуполя.

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