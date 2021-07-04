Тромбозу не було: медики назвали попередні причини смерті українця, який вакцинувався Pfizer

Смерть 47-річного українця, якого 2 липня вакцинували проти коронавірусу, настала через гостру серцево-судинну недостатність. Медики запевнили, що у чоловіка не було тромбозу.

Першу дозу вакцини він отримав 2 липня. Його щепили вакциною Pfizer/BioNTech. Варто зауважити, що з цього ж флакону вакцинували ще 5 осіб.

Важливо У комісії біобезпеки при РНБО прокоментували смерть вакцинованого Pfizer українця

Попередні причини смерті

Медики вважають, що причиною смерті чоловіка після COVID-щеплення стали хвороби серця.

За попередніми результатами судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає,

– мовиться в повідомленні.

Водночас відомо, що хронічних захворювань у чоловіка нібито не було.

7 квітня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) визнало зв'язок між виникненням тромбів та вакцинацією препаратом AstraZeneca. Через це деякі країни відмовилися від цієї вакцини.

Наразі цей випадок розглядає регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької області.

Що відомо про смерть вакцинованого українця

Чоловіка вакцинували Pfizer 2 липня о 13:45 на підприємстві. Впродовж однієї години у нього не було жодних симптомів чи нарікань на самопочуття.

О 17:00 він поскаржився на нудоту та втратив свідомість. Медики провели реанімаційні заходи, але, на жаль, врятувати пацієнта не вдалося.

Варто зазначити, що глава комісії біобезпеки при РНБО Сергій Комісаренко не вважає, що смерть пацієнта пов'язана з американським препаратом. Однак, за його словами, цей випадок приверне увагу світу.