Путін погрожував усім нам, – медикиня із Канади пояснила, чому заради своїх дітей пішла на фронт

Канадка Ейпріл Хаггет, яка виховувала трьох дітей і жила спокійним життям, вирішила приїхати в Україну після звільнення Бучі. Це стало для неї переломним моментом усвідомлення російського геноциду.

Бойова медикиня батальйону "Алькатрас" 93 бригади "Холодний Яр" із позивним "Бабця" розповіла 24 Каналу, що спочатку вона підтримувала українців фінансово, але згодом вирішила підписати контракт.

Чому канадка переконана, що війна в Україні стосується всього світу?

Я жила в горах. У мене було просте життя. Мені подобалося ходити на гаражні розпродажі, збирати антикваріат, потім продавати його, а більшу частину часу я виховувала дітей. До початку повномасштабного вторгнення я навіть не думала про Україну чи про щось за межами мого власного життя, – розповіла жінка.

Проте усвідомлення масштабів злочинів російських окупантів і того, що Україна побачить після деокупації інших територій, змусило її переосмислити війну та поступово долучитися до підтримки. На її думку, події в Бучі стали свідченням геноцидної політики Росії щодо українців.

Тоді вона взяла 50% прибутку зі свого інтернет-магазину і купувала квитки в Миколаївський зоопарк, орендувала квартири, в яких ніколи не жила, і намагалася просто надсилати пожертви різним фондам та ініціативам, про які знала. У серпні 2022 року вона створила фонд на свій день народження, щоб збирати гроші. Але десь за місяць вирішила, що не хоче просто збирати гроші.

Через сумніви щодо того, як використовуються пожертви на підтримку України, жінка вирішила особисто контролювати процес допомоги. Вона організувала збір речей у своїй громаді, доставляла їх в Україну та документувала побачене, щоб показати людям реальну ситуацію своїми очима. У грудні 2022 року вона вперше приїхала в Україну.

Я мала поїхати всього на 18 днів. І все зводилося до того, щоб сказати дітям: "Я повернуся до Різдва". Але на Різдво була сильна снігова буря, тому я залишилася ще на місяць. Тоді поїхала додому на 18 днів, а потім сказала їм: "Мама має бути там". Багато хто ставив мені запитання про моїх дітей, але я вважаю, що Путін загрожував усім нам. Це не тільки про Україну,

– наголосила Ейпріл.

Жінка вважає, що війна Росії проти України впливає не лише на українців, а й на весь світ. Як мати, вона переживає за майбутнє своїх дітей і переконана, що перемога Росії створила б небезпечний прецедент для інших авторитарних режимів. На її думку, недостатня реакція міжнародної спільноти вже має наслідки для світової політики та економіки.

Зверніть увагу! Американський доброволець Шон Фуллер, який прибув до України ще у 2018 році після того, як дізнався про масштаби російської агресії, свідомо обрав шлях захисту іноземної держави, що виборює власну свободу. За час служби він пройшов запеклі бої під Авдіївкою та брав участь у складних десантних операціях на Херсонщині. Найважче поранення боєць дістав у районі Кринок, де йому довелося протягом багатьох годин чекати на евакуацію під щільним і безперервним вогнем противника. Наразі Фуллер не пов’язує свого майбутнього з іншими країнами й не планує залишати Україну, адже тут він створив родину та знайшов місце, де почувається вільно.

Що відомо про зміни щодо укладання контрактів?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в українській армії готується впровадження нових типів військових контрактів. Серед запропонованих форматів з’являться короткострокові угоди терміном від 6 до 9 місяців.

Цей варіант орієнтований передусім на військовослужбовців, які раніше звільнилися зі служби за станом здоров’я або після поранень, але мають знову бажання долучитися до лав Сил оборони. Водночас для громадян, які не проявили ініціативи укладати контракт, і надалі діятимуть стандартні правила мобілізації.

Сирський підкреслив, що рівень грошового забезпечення, а також усі передбачені надбавки будуть абсолютно однаковими для всіх категорій військових.