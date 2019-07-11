Медведчук і Бойко допомагають "Газпрому" не виплачувати Україні 3 мільярди доларів, – "Нафтогаз"

Зустрічі керівників членів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука та Юрія Бойка з представниками російської влади та проведення переговорів щодо газу можуть свідчити про те, що ці політики допомагають "Газпрому" ухилитися від виплати 3 мільярдів доларів боргу "Нафтогазу".

Бойко та Медведчук 10 липня вкотре побували з візитом у Москві, де зустрілися з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим. З-поміж іншого політики обговорювали відновлення переговорів про транзит російського газу до Євросоюзу через Українську газотранспортну систему. Хоч на такі переговори політиків ніхто не уповноважував і це не входить д їхньої компетенції.

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"Газпром" заборгував "Нафтогазу" вже майже 3 мільярди доларів. У перерахунку на кожну українську родину – це приблизно 200 доларів. Дії Медведчука та Бойка можуть свідчити про те, що вони намагаються допомогти "Газпрому" ці гроші нам не віддавати,

– заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко

Він наголосив, що Медведчук та Бойко "фактично допомагають "Газпрому" зловживати своїм монопольним становищем" на ринку постачання газу. Глава "Нафтогазу" також закликав Медведчука і Бойка публічно закликати "Газпром" сплатити борг "Нафтогазу" за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Що відомо про борг, який "Газпром" має сплатити "Нафтогазу"? 22 грудня 2017 року "Нафтогаз" заявив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.



28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів. Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку і транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів. Через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовляється повертати Україні гроші.