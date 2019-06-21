Медведчук випробує нервову систему державних і правоохоронних органів України, – Бердинських

У жовтні 2018 року друг і бізнес-партнер родини Медведчука, народний депутат Тарас Козак придбав телеканал NewsOne. У грудні в медіа групі Медведчука з’явився і "112 Україна". Саме цей канал найбільше висвітлює діяльність кума Путіна, кожен його крок і заяву.

Таку думку в відеоблозі "Політична кухня" висловила журналістка Крістіна Бердинських.

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За її словами, Козак був фігурантом скандалів щодо анексії Криму – у своїй декларації він вказував, що володіє ділянкою в окупованій Ялті, та його помічали під час "конспіративного" пішого переходу адмінмежі з півостровом.

Вона навела приклад, коли у прямому ефірі там демонстрували візит Бойка і Медведчука до Москви і їхню зустріч з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медвєдєвим. Кум Путіна ніби випробує нервову систему державних і правоохоронних органів України, заходячи у своїх кроках і заявах все далі.

"В останньому інтерв’ю ВВС, на репліку журналістів про те, що в Україні громадяни ставляться до нього негативно, він відповідає щиро, що і він до них ставиться так само", – розповіла журналістка.

Нещодавно у кума Путіна з’явився ще один телеканал – телеканал ZIK. Його офіційно купив нардеп Тарас Козак. Тепер "112 Україна", NewsOne і ZIK – це єдиний медіахолдинг з одним генеральним продюсером. Сподіватися, що канал збереже свою редакційну політику не варто. Адже приклад інших двох каналів холдингу показують, що редакційна політика змінюється дуже швидко,

– зазначила Бердинських.

"Деякі народні депутати закликали президента Володимира Зеленського терміново скликати засідання РНБО з приводу ситуації в інформаційному просторі. Забуваючи додати, що Віктор Медведчук повернувся в українську політику і медіа бізнес саме через мовчазну згоду української влади у перші роки після Революції Гідності", – додала експертка.



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Дивіться повний випуск відеоблогу "Політична кухня" з Крістіною Бердинських: