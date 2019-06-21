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      Медведчук випробує нервову систему державних і правоохоронних органів України, – Бердинських

      826 Читать новость на русском
      Медіавласність Віктора Медведчука
      Медіавласність Віктора Медведчука / informator.news

      У жовтні 2018 року друг і бізнес-партнер родини Медведчука, народний депутат Тарас Козак придбав телеканал NewsOne. У грудні в медіа групі Медведчука з’явився і "112 Україна". Саме цей канал найбільше висвітлює діяльність кума Путіна, кожен його крок і заяву.

      Таку думку в відеоблозі "Політична кухня" висловила журналістка Крістіна Бердинських.

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      За її словами, Козак був фігурантом скандалів щодо анексії Криму – у своїй декларації він вказував, що володіє ділянкою в окупованій Ялті, та його помічали під час "конспіративного" пішого переходу адмінмежі з півостровом.

      Вона навела приклад, коли у прямому ефірі там демонстрували візит Бойка і Медведчука до Москви і їхню зустріч з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медвєдєвим. Кум Путіна ніби випробує нервову систему державних і правоохоронних органів України, заходячи у своїх кроках і заявах все далі.

      "В останньому інтерв’ю ВВС, на репліку журналістів про те, що в Україні громадяни ставляться до нього негативно, він відповідає щиро, що і він до них ставиться так само", – розповіла журналістка.

      Нещодавно у кума Путіна з’явився ще один телеканал – телеканал ZIK. Його офіційно купив нардеп Тарас Козак. Тепер "112 Україна", NewsOne і ZIK – це єдиний медіахолдинг з одним генеральним продюсером. Сподіватися, що канал збереже свою редакційну політику не варто. Адже приклад інших двох каналів холдингу показують, що редакційна політика змінюється дуже швидко,
      – зазначила Бердинських.

      "Деякі народні депутати закликали президента Володимира Зеленського терміново скликати засідання РНБО з приводу ситуації в інформаційному просторі. Забуваючи додати, що Віктор Медведчук повернувся в українську політику і медіа бізнес саме через мовчазну згоду української влади у перші роки після Революції Гідності", – додала експертка.

      медіа змі канали медведчук
      Які ЗМІ контролюють українські олігархи: інфографіка

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Політична кухня" з Крістіною Бердинських:

       

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      Теги: Новини України ЗМІ Віктор Медведчук Відеоблоги Володимир Путін Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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