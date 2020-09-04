Проросійського політика Віктора Медведчука у мінські перемовини запросив п'ятий Президент України Петро Порошенко. Роль кума Путіна полягала у долученні до процесу звільнення полонених.

Для чого Порошенко запросив Медведчука у "Мінськ"

Про залучення Медведчука до мінського процесу розповів ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю на каналі "Ісландія". За його словами, Порошенко хотів, аби лідер ОПЗЖ доклав зусиль до звільнення полонених.

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Окрім цього, Медведчука використовували як додатковий канал комунікації з Путіним.

Я не знаю, чи використовували його у 2014 році, але далі використовували (...) Думаю, так (запросити Медведчука була ідея Порошенка – 24 канал). А хто ще міг прийняти рішення? Більше ніхто,

– зауважив Клімкін.

Чутки, що Медведчука запросила Меркель

Клімкін зазначив, що навряд чи Медведчука у мінські домовленості запросила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Я не думаю, що Меркель є великим фанатом Медведчука. Я щонайменше ніколи від неї цього не чув. Можливо, це відбувалося тет-а-тет. Запитайте Порошенка,

– сказав Клімкін.

Дипломат додав, що зустрічався з Медведчуком у 2014 році щодо переговорів про звільнення полонених. Однак, за словами Клімкіна, Порошенко не раз зустрічався з Медведчуком і надалі.