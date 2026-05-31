Медведєв залякує Україну та держави НАТО ударами по АЕС

Росіяни продовжують сипати погрозами на адресу України, проте цим не обмежуються – Кремль попереджає про потенційні удари й по НАТО. Атакувати вони погрожують атомні електростанції.

Відповідну заяву зробив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Сталося це після інциденту з нібито атакою дрона на енергоблок Запорізької АЕС.

Як країна-агресорка погрожує ударами по АЕС?

Росіяни, вочевидь, почали нову інформаційну кампанію, спрямовану на відвернення уваги від факту окупації атомної станції та створення загрози ядерній безпеці.

Напередодні у "Росатомі" зробили безглузду заяву про те, що українські війська, мовляв, запустили на ЗАЕС дрон на оптоволокні, через що нібито було пошкоджено машинне відділення шостого енергоблока.

Для підкріплення заяв російської сторони із заявою виступив і Медведєв. Він зухвало підкреслив, що Росія готова "відповідати".

Відповіддю на такі дії може стати симетричний удар по українських АЕС, а також по АЕС у країнах НАТО, залучених до конфлікту,

– висловився він.

Медведєв також вирішив зазначити, що можливе руйнування об'єктів атомної енергетики може призвести до наслідків, подібних до катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Як відреагували на закиди Росії про "атаку на ЗАЕС з боку України"?

Варто зауважити, що в українському МЗС наголосили на нелогічності російських звинувачень, адже незрозуміло, навіщо Україні атакувати власну атомну станцію, розташовану на її території, яку вона прагне повернути під контроль.

Раніше Сили оборони півдня України також спростували ці заяви, назвавши їх черговою інформаційною провокацією Росії, спрямованою на відволікання уваги від власних дій.

Водночас інспектори МАГАТЕ повідомили, що запросили доступ до пошкодженої будівлі для огляду та продовжують збирати дані щодо інциденту.